[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사와 관련한 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 잠시 주춤했던 양평 고속도로 의혹 수사에 다시 속도를 내는 모습이다.

박상진 특별검사보는 20일 오후 언론 브리핑에서 국토교통부와 양평군 등이 김 여사 일가에 특혜를 주기 위해 양평 고속도로 노선을 변경했다는 의혹과 관련해 용역 업체 임원을 이날 피의자 신분으로 소환해 조사 중이라고 밝혔다.

서울-양평 고속도로는 2008년부터 추진됐던 사업으로 당초 양평군 양서면을 종점으로 정한 원안이 2021년 예비타당성 조사를 통과했으나, 2023년 5월 국토부가 종점을 양평군 강상면으로 변경한다고 발표하면서 특혜 의혹이 일었다. 강상면에는 김 여사 일가의 소유인 토지가 있다는 이유에서다.

이 의혹과 관련해 지난 16일 특검팀은 윤석열 전 대통령 인수위원회에 파견됐던 국토부 김모 과장 주거지를 압수수색하며 수사에 박차를 가했다. 박 특검보는 김모 과장에 대한 소환 일정은 아직 조율 중이라고 설명했다.

앞서 이날 오전 민 특검은 언론 공지를 통해 특검 조사 이후 숨진 정희철 전 양평군 단월면장을 추모하는 메시지를 냈다. 민 특검은 “최근 특검과 관련한 사회적 논란에 대해 말씀드리고자 한다”고 운을 떼며 “정 면장님의 명복을 빌고 유족들께 깊은 애도의 말씀을 다시 한번 드린다”고 전했다.

고인을 대리했던 박경호 변호사는 지난 14일 기자회견을 열고 특검팀이 서면 동의 없이 야간 조사를 강행하는 등 강압적인 조사가 있었다는 취지로 발언했다. 박 특검보는 같은날 브리핑에서 “강압·회유 정황은 현재까지 발견되지 않았지만 감찰에 준하는 조사가 진행 중”이라고 해명했다.