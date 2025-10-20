[헤럴드경제=서정은 기자] LX 한국국토정보공사 노사의 임금 협상이 파행으로 치달은 가운데 노동조합이 무기한 투쟁에 돌입하기로 했다.

민주노총 공공운수노동조합 국토정보공사노조는 20일 오전 정부세종청사 국토교통부 앞에서 기자회견을 열고 “어명소 LX공사 사장이 퇴진할 때까지 투쟁하겠다”고 밝혔다.

노조는 어명소 사장의 독단 경영과 공공성 훼손 등을 규탄하며 즉각적인 사퇴를 요구했다.

노조는 “어 사장 취임 이후 공사가 연속 적자를 기록했음에도, 경영진이 그 책임을 직원 및 조합원에게 전가하고 있다”며 “지역 국민들의 지적측량에 대한 공공서비스 불편 초래하는 공공성 훼손을 규탄한다”고 했다.

노조에 따르면 사측은 2023년 4500여명의 임금을 동결한 데 이어, 2024년에는 임금 인상분을 반납받아 명예·희망퇴직 위로금 등으로 사용했다. 노조는 “2024년도에는 전국 167개 지사에서 156개로 11개 지사를, 2025년도에는 13개본부, 156개지사에서 11개본부 145개지사로 2개의 본부와 11개 지사를 없애고 통합 시켰다”며 “또한 전국 시·군·구청에 있는 지적측량 접수창구 수십개를 철수 시켰다”고 강조했다.

그러면서 “이를 통해 도서·벽지 등 취약 지역 주민의 지적측량 서비스 접근성이 크게 떨어졌다”고 언급했다.

노조 측은 앞으로도 매일 국토부 앞에서 사장 퇴진을 위한 연가 투쟁을 진행할 방침이다. 또 11월 7일에는 총력 결의대회를 개최할 방침이다.