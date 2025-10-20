미공개 정보 유출·시세 조작 의혹에 “조사가 들어가는 건지 살펴보겠다” 대부업 배드뱅크 참여 부담 지적엔 “약 70%인 상위 10개사 협조 약속”

[헤럴드경제=김은희·김벼리 기자] 이억원 금융위원장은 20일 네이버파이낸셜과 두나무의 합병설과 관련해 “이렇게 큰 사항이 이런 식으로 전개되는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

이 위원장은 이날 국회 정무위원회의 금융위에 대한 국정감사에서 최근 언론에 보도된 네이버파이낸셜과 두나무의 합병이 ‘깜깜이’로 진행되고 있다는 민병덕 더불어민주당 의원의 지적에 대해 이같이 밝혔다.

민 의원은 “합병 시 시가총액 14위의 기업이 탄생하는 건데 이에 대해 문서가 딱 하나 있다”며 “네이버가 공시한 건데 구체적으로 확정된 바 없다고 했다. 풍문, 미확정이라는 것”이라고 말했다. 그는 “보도는 오후 3시에 나왔지만 오전 10시 40분부터 거래량이 뛰고 주가가 급등했다”면서 “이는 미공개 정보를 이용한 시세 조작 아니냐. 이렇게 깜깜이로 진행되도 되냐”고 꼬집었다.

이에 대해 이 위원장은 “언론 보도를 통해 나온 것을 알고 있다”면서 “구체적으로 그런 관계도 조사가 들어가는 건지, 그 부분을 살펴보겠다”고 했다.

이 위원장은 이 자리에서 정부의 장기 연체채권 채무조정 기구인 배드뱅크(새도약기금) 추진과 관련해 대부업계가 과도한 부담을 떠안고 있다고 김상훈 국민의힘 의원이 지적하자 “대부업계 상위 10개사가 약 70%의 시장점유율을 차지하는데 이들이 협조하겠다는 의사를 표명했다”고 언급했다.

김 의원은 “정부가 대부업권의 장기연체자 채권액을 2조300억원으로 추정했는데 전수 조사를 해보니 6조7000억원으로 3.3배나 많았다”면서 “정부는 매입가율을 5% 안팎으로 제시하고 있는데 대부업계의 채권 매입가율은 지난해 말 29.9%로 업계 손실이 불가피하다. 헐값 매각을 강제하면 동의할 대부업계가 있냐”고 지적했다.

이 위원장은 “우수 대부업자 지정 등 협력에 대한 인센티브를 가미해 시장에서 원활하게 소화될 수 있도록 하겠다”면서 “새도약기금을 출범하면서 대부업 협회장을 포함해 금융업 협회와 모여 최대한 협조하기로 했고 그 과정에서 저희가 계속해 (참여를) 독려하고 해결 방안을 만들어 나가겠다”고 강조했다.