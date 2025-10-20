[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)는 지난 16일 지역 어르신들에게 삼계탕을 제공했다.

동작구는 16일 상도종합사회복지관에서 ‘삼계탕키트 데이’를 개최했다. 이번 행사는 구립송학데이케어센터와 상도종합사회복지관이 뜻을 모아 마련했다.

특히, 이번 행사는 외부 후원 없이 데이케어센터가 직접 주관하며 사회복지관과 함께 지역 어르신들을 위해 ‘수익환원형 나눔 사업’을 진행한 것이다. 이날 행사에는 기관 직원과 자원봉사자 등 40여 명이 참여해, 시판용이 아닌 손수 포장한 삼계탕 재료 키트 250세트를 준비했다. 이 중 180세트는 현장에서 배부하고, 70세트는 거동이 불편한 어르신 댁으로 배달했다.

박일하 동작구청장도 현장 배부에 동참하며 자원봉사자들을 격려했다.

향후 구는 지역 내 복지기관 간 협업 모델을 지속 발굴해 다양한 프로젝트를 이어갈 예정이다.

박일하 동작구청장은 “서울시 자치구 가운데 처음으로 구립데이케어센터가 후원에 나서 복지관과 함께 지역사회에 수익을 환원한 의미 있는 행사로, 기관 간 연계를 통해 복지 사각지대를 줄이는 좋은 본보기가 될 것”이라며 “앞으로도 민·관, 민·민 협력을 통해 촘촘한 지역 돌봄 체계를 만들어 나가겠다”라고 말했다.