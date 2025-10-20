‘K/THON 25’ 개최

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량 강화를 위한 사내 인공지능(AI) 프롬프톤 대회인 ‘K/THON 25’를 개최했다고 20일 밝혔다.

프롬프톤(Prompt-thon) 대회는 프롬프트(Prompt)와 해커톤(Hackathon)의 합성어로, 생성형 AI를 실제 업무에 적용할 수 있는 명령어를 설계하는 사내 경진대회다.

이번 대회에는 총 43개 팀, 160여명의 임직원이 참여했다. 개발 직군뿐 아니라 기획·재무·리스크·고객지원 등 다양한 부서가 참여했고, 신입부터 시니어 직원까지 전 직급에서 관심을 보였다.

심사를 통해 선발된 8개 팀은 지난 16일 프롬프트 엔지니어링 세션을 거쳐 17일 AI 기반 업무 혁신 아이디어를 발표했다. 주요 아이디어는 ▷재무데이터 자동 분석 및 변동성 감지 AI 에이전트 ▷UX 학습 글쓰기 보조 에이전트 ▷고객상담 데이터 가명처리 AI 지원 솔루션 ▷사내교육 자동 리마인드 및 취합 에이전트 등이다.

케이뱅크는 이번 대회에서 도출된 아이디어를 실제 업무에 적용해 효율성과 생산성을 높일 계획이다.

앞서 케이뱅크는 지난 9월에도 전 직원 대상 AI 전략 공유 행사 ‘AI CON(콘서트)’을 개최하며 AI 활용 문화 확산에 나선 바 있다.

케이뱅크 관계자는 “임직원이 AI를 능동적으로 활용해 업무 혁신을 주도할 수 있도록 지원을 강화하고 있다”며 “AI 교육과 실습 기회를 확대해 디지털 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.