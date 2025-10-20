[헤럴드경제=김성훈 기자] 전북에서 고등학생의 흡연을 적발해 징계를 추진하는 학교 측에 학부모가 지속적으로 악성 민원을 제기해 논란이 되고 있다.

전국교직원노동조합(전교조) 전북지부와 전북교사노동조합은 20일 이 같이 주장하며 합당한 조치를 촉구하는 내용의 성명서를 냈다.

이에 따르면, 전북 A고등학교 교사는 이달 초 학교 밖에서 전자담배를 피우는 학생 2명을 적발해 학부모에게 통보하고 징계 절차에 들어갔다.

그러자 한 학부모가 ‘(내가) 흡연을 허락했는데 왜 문제 삼느냐. 학교를 쑥대밭으로 만들겠다’며 위협했다. 그는 교장실에 찾아가 ‘흡연 장면을 촬영한 교사를 초상권 침해와 아동학대로 고소하겠다’고 협박하는가 하면, 이후에도 수 차례 학교를 찾아와 각종 민원을 제기했다. 급기야 해당 교사를 인권침해와 아동학대 혐의로 신고하기까지 했다.

교사는 학부모의 악성 민원에 급성 스트레스장애, 불안장애 진단을 받았다고 한다.

노조들은 “이는 학생 생활지도를 방해하고 교사에게 위협적 언행을 일삼은 명백한 교권 침해”라며 “교육청은 이를 교권 침해로 공식 인정하고 해당 학부모에 대해 합당한 조치를 하라”고 목소리를 높였다.