17일부터 29일까지 단 13일간 진행 직영인증중고차 100여 대 한정 특가

[헤럴드경제=서재근 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 가을 나들이 시즌을 맞아 ‘통-큰 혜택이 왔시월’ 타임딜을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 프로모션은 본격적인 드라이빙 시즌인 가을을 맞아 늘어나는 차량 운행 수요에 발맞춰 기획됐다. 리본카는 이를 통해 준중형 세단부터 고급 SUV(스포츠유틸리티차량), 전기차까지 폭 넓은 차종을 합리적인 가격에 선보인다.

이번 타임딜에 포함된 차량은 직영인증중고차로, 100여 대가 17일부터 오는 29일까지 13일간 한정 판매된다. 모든 차량은 특허받은 정밀점검기준(RQI)을 통해 주요 항목을 세밀하게 점검하고, 그 결과를 29 페이지 분량의 요약 리포트 형태로 제공해 고객이 안심하고 선택할 수 있도록 했다.

이벤트 대상 차량으로는 캠핑이나 차박 등에 적합한 넓고 실용적인 내부 공간을 갖춘 현대 팰리세이드 등의 SUV 차종부터, 가족과 함께하는 장거리 주행 시 편안한 승차감을 제공하는 K5, 그랜저, 제네시스 G80 등 인기 세단까지 다양하게 구성됐다. 특히 전기 스포츠카의 시초로 불리는 아우디 e-트론 GT의 경우, 이번 타임딜을 통해 최대 1100만원의 할인 혜택이 적용돼 우수한 주행 퍼포먼스를 갖춘 프리미엄 전기 세단을 프로모션 기간 동안 매력적인 조건으로 만나볼 수 있다.

리본카 관계자는 “가을은 가족, 친구와 함께하는 이동이 많은 계절인 만큼, 소비자들이 믿고 탈 수 있는 중고차를 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객이 품질과 가격 모두에서 만족할 수 있는 직영인증중고차 서비스를 지속해서 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 리본카는 지난 17일 리브랜딩을 발표하고 새로운 BI와 슬로건을 공개했다. 새 슬로건 ‘똑똑하게 내차 사는 법, 리본카’에는 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격을 통해 고객이 안심하고 탈 수 있는 좋은 차를 제공하겠다는 리본카의 약속이 담겼다.