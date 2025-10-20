성장전략 태스크포스(TF) 겸 경제관계장관회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 20일 “우리 경제가 오랜 부진에서 벗어나며 조금씩 활기를 되찾고 있다”며 “어렵게 살아난 경기회복 모멘텀을 계속 확산해 나가겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 ‘성장전략 태스크포스(TF) 겸 경제관계장관회의’ 에서 “정부가 기업 성장을 위한 든든한 ‘도약대’가 되겠다”며 이같이 말했다.

구 부총리는 “9월 취업자 수는 19개월 만에 최대 폭으로 증가했다”며 “주가도 새 정부 출범 이후 역대 최고치를 경신했다”고 했다.

그는 “10월 29일부터 11월 9일까지 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 개최해서 국가적인 소비 붐업을 일으키겠다”며 “작년보다 늘어난 카드 사용액의 20%를 환급하는 상생페이백도 9월부터 시행해 415만명에게 2414억원을 이미 환급했다”고 설명했다. 이어 ”11월 소비분까지 상생페이백이 적용되는 만큼 보다 많은 국민 여러분께서 참여해 혜택을 받으시길 기대한다“고 덧붙였다.

구 부총리는 또 “시중자금이 생산적 부문으로 흘러갈 수 있도록 부동산시장 안정과 자본시장 활성화에도 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.

아울러 “초혁신경제와 인공지능(AI) 대전환에 역량을 집중하고, 철강·석유화학 등 주력산업의 경쟁력 회복방안도 신속하게 발표하겠다”고 밝혔다.

이날 회의에서는 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 추진 계획과 AI 릴레이 현장간담회 결과 및 조치계획 등을 논의했다.

구 부총리는 “기업들과 현장에서 긴밀히 소통하면서 AI 대전환에 필요한 애로사항들을 적극적으로 해소하겠다”면서 “국민성장펀드(150조원)와 모태펀드(5700억원)를 통해 AI 기업의 초기 자금 수요를 지원하고 데이터 활용 규제 개선과 인증 기준을 마련하겠다”고 말했다.