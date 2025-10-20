오프로드 성능·편의 사양 기반 작전 운용능력↑ 차세대 중형표준차 등도 전시 “군용 모빌리티 미래 비전 지속 제시”

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 국내 최대 규모의 방위산업 전시회인 ‘서울 ADEX 2025’ 비즈니스 데이에서 다양한 군용 차량을 공개한다고 20일 밝혔따.

올해로 15회째를 맞는 ‘서울 ADEX 2025’는 전 세계 35개국 600여 개 업체들이 참가해 항공우주 및 방위산업 관련 첨단 기술과 장비 등을 대거 선보인다.

지난 17일부터 19일까지 경기도 성남 서울공항에서 ‘퍼블릭 데이’가 진행됐으며, 20일부터 24일까지 고양 킨텍스에서 방산 관계자를 대상으로 ‘비즈니스 데이’가 열린다.

이번 전시에서 기아는 타스만 군용 지휘차 실물을 처음 공개한다. 타스만 군용 지휘차는 정통 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 사양을 기반으로 무전기와 안테나 등을 장착해 작전 운용능력을 강화한 차량이다. 지난달 한국 군의 표준 지휘용 픽업으로 선정돼 연내에 실전 투입된다.

아울러 기아는 올해 6월 선보인 차세대 중형표준차(KMTV)도 전시한다.

차세대 중형표준차는 ▷수심 1m 하천 도하 ▷60% 종경사 및 40% 횡경사 주행 ▷전자파 차단 설계 ▷영하 32도 시동 ▷최대 병력 25명 또는 화물 10톤 수송 등 우수한 험지 주행 능력을 발휘한다.

또한, ▷화물 적재가 가능한 ‘4인승 카고’ ▷정찰 능력 확대를 지원하는 ‘드론 탑재차’ ▷장소 제한 없이 위험지역을 감시하는 ‘인공지능(AI) 경계차’ 등 군의 사용 목적에 맞게 다양하게 제작한 소형전술차(KLTV)를 선보인다.

특히, 기아의 소형전술차는 기동성 및 활용성을 인정받아 현재 한국 군을 비롯해 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중·남미 등 전세계에서 운용되고 있으며, 최근에는 폴란드 군의 신형 표준차량으로 선정됐다.

이 외에도 ▷프레임과 엔진 등으로만 구성돼 다양한 형태로 제작 가능한 타스만 및 중형표준차 베어샤시 ▷타스만 특수목적 파생차량 5종(작전지휘 차량, 카고 2종, 유조차, 냉동·냉장 부식차) ▷중형표준차에 방탄 패널을 부착한 중형전술차 ▷25톤 이상의 화물 적재가 가능하도록 신규 개발 중인 대형표준차(KHTV) 모형을 함께 전시한다.

기아 관계자는 “이번 ADEX에서 군의 안전한 이동을 돕는 다양한 특수차량을 선보인다”면서 “앞으로 군용 모빌리티의 미래 비전을 지속적으로 제시하겠다“고 말했다.

한편, 현대자동차그룹의 방산 계열사 현대위아도 이번 전시회에 참가, ‘경량화 105㎜ 자주포’와 ‘원격사격통제체계(RCWS)’의 실물, ‘대드론 방어체계(ADS)’ 등 차량탑재형 화력 체계와 함포, 무인기 착륙장치 등 다양한 방산 제품 라인업을 선보인다.