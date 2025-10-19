경기 안산단원경찰서는 19일 함께 사는 딸을 살해한 혐의(살인)로 40대 A씨를 긴급체포해 조사 중이다.
A씨는 이날 오후 6시 55분께 안산 소재 주거지에서 10대 딸 B양을 둔기로 내려쳐 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
A씨는 범행 후 스스로 신고해 출동한 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
입력 2025-10-19 22:52:46
