[헤럴드경제=김주리 기자] 불법 온라인 카지노에 노출된 10대 상담이 최근 4년 새 20배로 폭증한 것으로 나타났다.

17일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 조계원 국회의원(전남 여수을)이 한국도박문제예방치유원 통계를 분석한 결과, 10대의 불법 온라인 카지노 중독 관련 상담 건수는 2020년 112건에서 2024년 2459건으로 늘었다. 4년 새 20배 이상 증가한 수치다.

10대 상담에서 불법 온라인 카지노가 차지하는 비중도 급등했다. 전체 10대 도박 상담 중 불법 온라인 카지노 비율은 2024년에 80%를 기록했고, 2025년 8월 기준 86%까지 올라섰다. “손안의 카지노”로 불리는 불법 온라인 카지노·사설 토토가 스마트폰·SNS를 통해 손쉽게 확산하며 10·20대 유입이 빨라진 결과로 해석된다.

세대별 전체 도박 상담 중 10대 비중 역시 확대됐다. 10대가 전체에서 차지한 비율은 2020년 8%에서 2024년 15%로 증가했다. 같은 기간 세대별 불법 온라인 카지노 상담에서도 10대 비중이 가파르게 뛰어, 2023년 22%, 2024년 26%, 2025년 8월 26%를 기록했다.

실제 불법 사이트는 해외 도메인 회전과 결제 우회 속도가 빨라 플랫폼 광고·검색·앱마켓 유통 단계에서 사전 필터링이 작동하지 않으면 청소년 접근 차단이 사실상 어렵다. 기술적 차단과 더불어 노출 경로를 줄이는 생태계 차원의 접근이 필요하다는 지적이다.

조계원 의원은 “상담 데이터를 살펴보면, 위험한 경고음을 울리고 있다”며 “불법 온라인 카지노 광고의 선제적 차단과 피해자 상담·치료, 조기예방 교육이 동시에 작동해야 한다”고 말했다.

조 의원은 이어 “사행산업통합감독위원회는 경찰청과 연계해 불법 온라인 도박사이트 사전 차단 조치와 제재 실효성을 강화하고, 해외 서버·대행 결제·호스팅을 함께 묶어 차단하는 체계를 구체화해야 한다”고 강조했다.