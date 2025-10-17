난임 부부 지원 건수 5년간 143%(2.4배) 증가 남인순 “건강하고 안전한 임신·출산을 위한 관리·지원 필요”

[헤럴드경제=이태형 기자]최근 5년간 난임 진단을 받은 남성이 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

17일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 ‘최근 5년간 난임 진단자 현황’ 자료에 따르면, 2020년 22만8618명에서 2024년 30만401명으로 31.4% 증가했다.

이 중 남성 난임 진단 인원은 2020년 7만9176명에서 2024년 10만8358명으로 36.9% 늘었고, 여성은 14만9442명에서 19만2043명으로 28.5% 증가해 남성의 증가율이 여성보다 8.4%포인트 더 높았다. 특히 남성의 경우 지난해 전년 대비 19.5% 급증하며, 최근 5년 중 가장 큰 증가 폭을 보였다.

또 보건복지부로부터 제출받은 ‘최근 5년간, 난임 부부 지원 현황’ 자료에 따르면, 2020년 9만1939건이었던 시술 지원 건수는 2024년 22만3012건으로 142.6% 증가했다. 특히 지난해에는 전년 대비 약 8만 건이 늘어 1년 만에 58%가 증가했다.

난임부부 지원 예산도 2020년 412억 원에서 2024년 1457억 원으로 3.5배 증가했다.

한편 복지부의 ‘난임 부부 시술비 지원사업을 통한 임신성공률’ 자료에 따르면, 2022년 체외수정 임신성공률은 30.9%, 인공수정 임신성공률은 17.5%로 나타났다.

지난해 11월 복지부는 난임치료 시술 횟수 지원 기준을 1인당 25회에서 출산당 25회로 확대하고, 본인부담률에 대한 나이 기준을 폐지했다. 또 45세 이상 여성의 본인부담률을 50%에서 30%로 낮춰 난임치료 시술의 건강보험 적용 범위를 확대했다.

남인순 의원은 “난임 인구가 증가하면서 난임 시술을 원하는 사람도 점점 늘어나고 있는 가운데, 정부의 난임 지원 정책 역시 지속해서 확대되고 있다”라면서 “건강하고 안전한 임신과 출산이 이뤄질 수 있도록 체계적인 관리와 지원이 필요하다”라고 말했다.