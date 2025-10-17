美 타임스스퀘어·英 피커딜리광장서 식량부족 메시지 등 캠페인 영상 상영

LG전자는 세계 식량의 날(10월 16일)을 맞아 오는 24일까지 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피커딜리광장 옥외전광판에서 캠페인 영상을 상영한다고 17일 밝혔다.

올해 캠페인 영상은 ‘더 나은 음식과 더 나은 미래를 위해 손을 맞잡고’를 주제로 국제연합식량농업기구(UNFAO)가 제작했다. 다양한 문화권에서 음식을 나누는 모습으로 식량 부족과 기아문제 해결에 관심을 갖고 노력하자는 메시지를 담았다.

이번 활동은 LG전자 전광판에서 국제기구와 비정부기구(NGO)의 공익 영상을 상영하는 사회공헌 프로그램 ‘LG 희망스크린’의 일환으로 진행됐다. LG 희망스크린은 2011년부터 15년간 환경보호·재해구호·유엔총회 등의 공익 영상을 약 350시간 상영했다.

LG전자는 세계 곳곳에서 취약계층을 위한 식사 지원 활동도 펼치고 있다. 대만에서 13년 간 지역 자선단체와 함께 농촌 지역 소외계층 아동 4000여 명에게 식사를 제공하고 있다.

인도에서는 청소년 영양실조 해결을 위해 800여 개 공립학교 학생 6만여 명에게 아침과 점심 식사를 제공한다. 인도네시아, 알제리, 이라크 등에서도 식료품을 기부했다.

국내에서는 LG전자 구성원이 자발적으로 참여하는 ‘기부 메뉴’ 제도를 운영 중이다. 사내 식당에서 짝수 달 둘째 주 수요일마다 평소보다 반찬 수를 간소화한 메뉴를 선보이고, 임직원들이 이 메뉴를 선택할 때마다 500원씩 적립하는 방식이다.

LG전자는 기부 메뉴로 적립한 후원금을 도움이 필요한 이웃들을 위한 부식 지원 등 봉사활동에 활용하고 있다. 2011년부터 현재까지 약 70만명의 임직원들이 참여해 2억8000만원이 넘는 기부금을 모았다.

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “글로벌 차원 공익 캠페인의 확산을 돕는 LG 희망스크린 프로그램 운영은 물론 LG전자 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’을 위한 다양한 활동을 지속할 것” 이라고 밝혔다. 김현일 기자