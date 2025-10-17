[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 21개 회원경제 대표단이 인천 영종국제도시에 모인다.

인천광역시는 ‘APEC 재무·구조개혁장관회의’가 오는 20일부터 23일까지 영종 일원에서 개최된다고 17일 밝혔다.

회의 기간 동안 APEC 21개 회원경제 재무장관과 구조개혁 장관, 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD), 세계은행(WB) 등 주요 국제기구 대표들을 포함해 최대 2000여 명이 참석한다.

참석자들은 혁신·금융·재정·구조개혁 분야의 역할을 논의하며 향후 5년간 APEC 경제정책 방향을 제시할 ‘인천플랜(Incheon Plan)’이 채택될 전망이다.

인천시는 회의 기간 동안 인스파이어 리조트 내에 인천 홍보관과 기업부스를 설치해 인천의 전략산업과 인공지능(AI)·로봇분야 기술 등을 미래산업 역량을 소개한다.

또 홍보관에서는 인천의 역사와 도시브랜드를 함께 전시해 참가국 대표단에게 글로벌 도시로서의 위상과 매력을 알릴 계획이다.