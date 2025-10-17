성수·강남·이태원 일대에 설치

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대카드는 현대카드의 PLCC(상업자 전용 카드) 파트너사인 무신사, CJ 올리브영과 참여형 체험 이벤트 ‘플레이박스(PlayBox)’를 진행한다고 17일 밝혔다.

‘플레이박스’는 현대카드가 Z세대의 즉각적인 참여와 반응을 이끌어내기 위해 선보인 첫 번째 리액티브 캠페인이다. ‘현대카드 부티크’의 아이덴티티를 반영한 플레이박스를 열어보고, 그 안에 담긴 패션·뷰티·뮤직 아이템을 확인하고 소장하는 일련의 활동으로 놀이하듯 신용카드를 즐기는 경험을 제공한다.

플레이박스는 부티크의 시그니처 컬러인 구리·벨벳·새틴 등 세 가지로 제작됐다. 구리 박스는 서울 성수의 ‘무신사 스토어 성수@대림창고’, 새틴 박스는 서울 2호선 강남역 인근의 ‘올리브영 센트럴 강남타운’, 벨벳 박스는 서울 이태원에 위치한 ‘현대카드 바이닐앤플라스틱’ 등에 설치됐다.

박스 안에는 인플루언서 3인의 스토리가 담긴 패션·뷰티·뮤직 아이템들을 담았다. 먼저 구리 박스에는 래퍼 ‘pH-1’이 부모님께 드린 첫 선물인 명품 시계가 담겼고, 새틴 박스엔 2700만 팔로워를 보유한 뷰티 인플루언서 ‘시아지우’가 중요한 순간마다 지녀온 향수와 립밤을 넣었다. 벨벳 박스엔 가수 겸 배우 조유리가 직접 선곡한 음악을 담은 애플의 ‘아이팟 셔플’과 유선 이어폰이 준비됐다.

‘플레이박스’에 부착된 RFID 스티커에 카드 플레이트를 갖다 대면 플레이박스가 열리며, 열린 ‘플레이박스’ 속 아이템을 확인하는 모습을 촬영해 현대카드 공식 계정을 태그하고 자신의 인스타그램에 업로드하면 된다. 플레이박스와 아이템은 올려진 영상들을 심사한 후 최종 선정된 3명에게 증정된다.

이번 이벤트는 현대카드의 파트너사이자 2030이 선호하는 브랜드인 무신사·올리브영과의 협업했다는 점에서 의미가 있다. 현대카드는 지금까지 19개 파트너사와 3000여 건이 넘는 마케팅 협업을 추진해 왔으며 금융·데이터 사이언스·브랜딩·디자인 등 다양한 분야에서 성공적인 협업 사례를 만들어가고 있다.