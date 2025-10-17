‘2025 딜리버리위크 포크편’ 30일까지 진행 쿠팡이츠와 협업…전국 480여개 매장 참여

[헤럴드경제=강승연 기자] 미국육류수출협회 오는 30일까지 배달 플랫폼 쿠팡이츠와 협업해 미국산 돼지고기를 즐길 수 있도록 다양한 혜택을 제공하는 ‘2025 딜리버리위크 포크편’을 진행한다.

올해 행사는 고돼지, 덮덮밥, 도스타코스, 버텍스, 베어스타코, 스쿨푸드, 오봉집, 제육의 법칙 등 8개 브랜드 480여개 매장이 참여해 역대 최대 규모로 진행된다.

2주간 쿠팡이츠를 통해 해당 브랜드의 ‘U.S. Pork’ 행사 메뉴를 주문하면 최대 2000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 코카-콜라 제로(350㎖)가 제공되며, 코카-콜라 변온컵 굿즈도 선착순으로 추가 증정된다.

이번 행사는 소비자들이 부담 없는 가격으로 풍부한 단백질과 차별화된 맛을 제공하는 미국산 돼지고기를 활용한 한끼 식사를 즐길 수 있도록 기획됐다.

박준일 한국지사장은 “바쁜 일상으로 인해 배달음식을 즐겨 찾는 소비자들이 미국산 돼지고기로 만든 메뉴들을 더욱 쉽게 즐겼으면 하는 바람으로 한층 확대된 규모의 딜리버리위크를 준비했다”고 말했다.

한편 미국육류수출협회는 2020년부터 딜리버리위크 프로모션을 전개해오고 있다. 현재까지 ‘2020 딜리버리위크 포크편’, ‘2021 딜리버리위크 여름편’, ‘2021 딜리버리위크 가을편’, ‘2023 딜리버리위크 포크편’ 등 4차례 딜리버리위크를 진행했다.