드림포스서 베니오프 세일즈포스 CEO와 대담 “양자컴 잠재력 낙관적…AI로 구글 글래스 진화” 에이전트포스 360 플랫폼에 제미나이 통합 “AI 에이전트 통제 가능하게 기업에 통합해야”

[헤럴드경제(샌프란시스코)=권제인 기자] 순다 피차이 구글 최고경영자(CEO)가 10년 뒤 AI가 ‘디지털 초지능’이 되는 미래를 제시했다. AI가 인간의 협력자가 되고, 인간은 AI 에이전트를 관리하는 미래다. AI가 발전하면서 미래 기술로 꼽히는 양자 컴퓨팅과 확장현실(XR) 역시 빠르게 상용화 될 것으로 내다봤다. 특히 수년 내에 상용화 가능한 대형 양자컴퓨터를 내놓을 것이라는 청사진을 밝혔다.

피차이 CEO는 마크 베니오프 세일즈포스 최고경영자(CEO)와도 힘을 합쳤다. 양사 파트너십을 확장해 세일즈포스의 차세대 AI 에이전트 플랫폼 ‘에이전트포스 360’에 최신 제미나이 모델을 통합한다.

▶“양자컴 10년 내 가능…구글 글래스 돌아올 것”=피차이 CEO는 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 세일즈포스의 최대 IT 연례 행사 ‘드림포스 2025(Dreamforce 2025)’에서 베니오프 CEO와 대담을 진행했다. 피차이 CEO는 이 자리에서 AI가 디지털 초지능으로 진화하고, 양자컴퓨터와 확장현실(XR) 등 미래 기술도 현실이 될 것으로 예견했다.

피차이 CEO는 “10년 안에 우리는 디지털 초지능 시대를 맞을 것이고, AI는 인간의 협력자가 될 것”이라며 “기술은 결국 스스로 개선할 수 있는 방향으로 발전할 것이고, 우리는 모두 좋은 관리인이 돼야 한다”고 말했다.

또한, “양자컴퓨팅의 잠재력에 대해 아주 낙관적”이라고 강조했다. 베니오프 CEO가 양자컴퓨팅이 보안 체계를 위협할 가능성이 있는지 묻자, 이를 인정하면서도 불안정이 새로운 기회를 낳을 것이라고 진단했다. 피차이 CEO는 “양자컴퓨팅이 현재의 암호체계, 가상화폐을 위협할 수 있고 이를 대비해 ‘양자 내성 암호’를 준비해야 한다”며 “이러한 위기가 새로운 형태의 신뢰도 창조해낼 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “지난주에 산타바버라에 있는 양자컴퓨팅 연구소에서 하루를 보냈고, 그주 화요일 아침 우리의 수석 과학자가 노벨 물리학상을 수상했다는 소식을 들었다”며 “양자컴퓨팅은 단순한 연구가 아닌 기초 과학의 혁신을 실제 제품과 연결하려는 시도이고, 우리는 수년 내에 상용화 가능한 대규모 양자 컴퓨터를 내놓을 것”이라고 밝혔다.

구글의 양자 AI 수석 과학자이자 미국 예일대·샌타바버라 캘리포니아대(UC샌타바버라) 교수인 미셸 드보레는 이달 노벨 물리학상 수상한 바 있다. 드보레 교수는 ‘윌로우(Willow)’라는 양자 칩으로 구동되는 컴퓨터가 세계 최첨단 슈퍼컴퓨터로는 10의 25제곱년이 걸리는 문제를 5분 만에 해결했다며 발표한 논문에 이름을 올렸다.

AI가 진화함에 따라 XR 기기 ‘구글 글래스’ 역시 진화할 것으로 전망했다. 피차이 CEO는 “AI가 사람의 목소리, 제스처, 시각 등을 직관적으로 이해할 수 있을 만큼 성숙했다”며 “이제 진정한 AI 기반 인터페이스가 가능해졌고, 구글 글래스가 훨씬 뛰어난 형태로 돌아오게 될 것”이라고 내다봤다.

▶세일즈포스 플랫폼에 구글 제미나이 본격 ‘탑재’= 이날 세일즈포스와 구글은 에이전트포스 360에 구글의 최신 제미나이 모델을 탑재하는 협력도 발표했다. 우선 에이전트포스의 두뇌인 ‘세일즈포스 아틀라스 추론 엔진’에서 제미나이를 활용할 수 있게 된다. 이용자들은 제미나이의 멀티모달 기능과 하이브리드 추론을 통해 일관성 높은 AI 에이전트를 배포할 수 있다.

또한, 에이전트포스 360에 지메일, 구글미트 등 구글 워크플레이스 앱을 통합한다. 예를 들어, 사이트를 클릭한 방문자는 ‘에이전트포스 세일즈‘를 통해 지메일 대화를 작성하고, 구글 캘린더에서 미팅을 예약할 수 있다. 영업담당자는 제미나이 앱, 구글시트, 구글독스 등 업무 도구 전반에서 고객관계관리(CRM) 데이터와 인사이트에 안전하게 접근할 수 있다.

‘슬랙’의 실시간 검색 응용 프로그램 인터페이스(API)에도 제미나이 엔터프라이즈가 통합된다. 이용자들은 가장 최신의 대화 데이터와 파일을 기반으로 제미나이를 활용해 인사이트를 얻고, 빠르게 업무를 실행할 수 있게 됐다.

피차이 CEO는 “이번 드림포스의 주제 ‘에이전틱 엔터프라이즈’가 진짜 미래라고 생각한다”며 “모든 기업들은 자신이 가진 데이터를 올바르게 연결하고, 사례들을 더 잘 해결하길 원하고 이것이 우리가 가진 진정한 기회”라고 설명했다. 이어 “우리가 함께해야 할 일은 AI 에이전트를 안전하고, 보안을 유지하며, 통제 가능한 방식으로 기업 환경에 통합하는 것”이라고 강조했다.

그러면서 “세일즈포스가 추진하는 에이전트포스 프로젝트와 구글 제미나이의 협력은 미래의 중심에 있다”며 “우리가 함께 만들어가는 시스템이 모든 기업에 실제로 도움이 되는 방식이길 바라고, 가장 기대하는 부분”이라고 말했다.