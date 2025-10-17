여성·중장년층 대상 직무별 맞춤형 일자리 연계

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구(구청장 이승로)가 오는 22일 오후 2시 성북구청에서 구민의 취업 갈증을 해소하기 위한 ‘2025년 성북구 일자리 한마당’을 개최한다.

이번 일자리 박람회는 구직을 희망하는 여성과 중·장년 세대 구민을 대상으로 성별과 세대를 고려한 직무별 맞춤형 일자리를 연계하고, 이력서 및 자기소개서 클리닉을 운영할 예정이다.

행사에는 성북구 일자리플러스센터, 강북성북고용복지센터, 사단법인 여성중앙회, 정릉여성새로일하기센터, 성북50플러스센터, 성북시니어클럽 등 관내 유관기관이 협력해 지역 내외 22개 기업이 참여한다.

박람회 현장에서는 전문 직업상담사와 상담을 통해 구직 신청을 한 뒤 참여 기업 인사담당자와 면접이 진행되며 이후 채용 절차가 이뤄질 예정이다. 이와 함께 지문적성검사, 증명사진 촬영, 취업타로 등 다양한 부대행사도 마련돼 구직자들에게 실질적인 도움을 제공한다.

참여를 희망하는 구직자는 신분증을 지참해 현장으로 직접 방문하면 된다.

이승로 성북구청장은 “이번 박람회를 통해 중장년층과 여성 구민을 비롯한 모든 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하고 지역 내 기업과 인재가 함께 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.