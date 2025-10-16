아침 최저기온 12∼20도, 낮 최고기온 20∼26도 수도권, 충남권, 전라권은 오후에 0.1㎜ 미만의 빗방울

[헤럴드경제=김영철 기자] 금요일인 17일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.

강원 영동에는 오전까지, 전국 대부분 지역에는 밤부터 비가 내리겠다. 수도권과 충남권, 전라권은 오후에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

17∼18일 이틀간 예상 강수량은 강원 영동 20∼60㎜, 서해5도·대전·세종·충남·전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기·강원 영서·충북·부산·울산·경남·대구·경북·제주도 10∼40㎜다.

아침 최저기온은 12∼20도, 낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

서해 남부 해상과 남해상, 제주도 해상, 동해 남부 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해 0.5∼3.0ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.