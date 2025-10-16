전국 대학·전문대학에 공문 통해 협조 요청 교육부 긴급대응 회의 개최·예방조치 논의

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 캄보디아에서 한국 대학생이 현지 범죄 조직에 의해 사망하는 사건 등이 발생한 것과 관련해 안전관리 강화에 나섰다.

교육부는 16일 대학생들의 캄보디아 관련 추가 피해와 안전관리 강화를 위해 전국 대학과 전문대에 공문을 통해 협조를 요청했다고 밝혔다.

해당 공문에는 ▷해외 방문 전 안전정보 확인과 철저한 안내 ▷여행경보 발령 지역 방문 자제·금지 ▷대학 차원의 예방교육·안전관리 강화 등의 내용이 담겼다.

또 교육부는 오는 17일 정부세종청사에서 교육부 장관 주재 긴급 대응 회의를 개최한다. 회의에서는 캄보디아 사태에 대한 상황을 공유하고 대학별 안전관리 현황 점검과 예방조치 방안에 대해 논의할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 “외교부 등 관련 부처·대학과 협력하여 학생 안전 관리와 사전 예방에 철저를 기할 것”이라며 “대학에서는 소속 학생·교직원의 생명과 안전을 보호하기 위하여 적극적으로 협조해 달라”고 당부했다.