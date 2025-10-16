[헤럴드경제=양대근 기자] BYD코리아가 16일부터 19일까지 스타필드 수원 1층 그랜드 아트리움에서 ‘BYD 테크 라운지(Tech Lounge)’를 운영한다고 밝혔다.

지난달 약 2만여명이 방문하며 성황리에 열렸던 여의도 IFC몰에 이어 두 번째로 수원에서 진행되는 BYD 테크 라운지는 고객에게 직접 찾아가 일상 속에서 보다 편안하게 BYD 브랜드와 제품을 만나볼 수 있도록 공간을 구성한 체험형 팝업 행사이다.

행사 기간 중 BYD 테크 라운지에서는 BYD 아토 3(BYD ATTO 3), BYD 씰(BYD SEAL), BYD 씨라이언 7(BYD SEALION 7) 등 올해 국내에 출시된 모든 BYD 승용 모델을 한자리에서 만나볼 수 있을 뿐만 아니라, 해당 지역 BYD 공식 딜러와의 전문 상담을 통해 차량 및 서비스 관련 정보도 상세히 확인할 수 있다.

특히, BYD코리아 공식 인스타그램을 팔로우하고 필수 해시태그와 함께 현장 인증샷을 업로드하면 추첨을 통해 BYD 리유저블백, 에어 샤워기, 로봇청소기, 스타벅스 쿠폰 등 푸짐한 경품을 제공하는 BYD 테크 라운지 SNS 인증샷 이벤트를 비롯해 바다사자 인형뽑기, 키오스크 미니게임 등 방문객을 위한 다양한 즐길 거리도 마련된다.

또한, 현장 상담 및 계약 고객에게는 코스트코 연간 회원권과 한화 LIFEPLUS 인터내셔널 크라운 1일 입장권(2매)을 제공하고, 현장 계약 후 10월 내 차량 출고 고객에게는 해당 차량 웰컴 패키지와 닌자(NINJA) 블라스트 블렌더를 증정한다. 이미 BYD 승용 모델을 보유하고 있는 오너라면 차대번호 확인 후 스타벅스 기프트 카드를 사은품으로 증정한다.

조인철 BYD코리아 승용 부문 대표는 “고객에게 보다 더 가까이 다가가기 위해 IFC몰에 이어 스타필드 수원에서 두 번째 테크 라운지를 운영하게 되었다”며 “BYD코리아는 전국 어디에서라도 고객이 BYD의 전기차 라인업과 브랜드 철학을 쉽고 편하게 경험할 수 있도록 고객 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.