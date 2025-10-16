이은정 하나은행 하나더넥스트본부장 강연

목돈은 현재 부자…고정적 현금흐름이 주요

‘4층 연금구조’ 잘 쌓아 노후대비 자산 늘려야

변하는 가족형태…‘유언대용신탁’ 효능 커져

지수형 투자, 손해 안 봐…IT·배당ETF 등 추천

이은정 하나은행 하나더넥스트본부 본부장이 16일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 ‘풍요로운 노후를 준비하는 ’나를 위한 은퇴솔루션, 가족을 위한 상속증여솔루션‘을 주제로 강연을 하고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=김벼리·정호원 기자] “노후 생활에서 중요한 건 목돈이 아니라 고정적인 현금 흐름입니다. 퇴직 후에도 평생 월급을 받을 수 있는 구조를 짜놔야 합니다. ”

이은정 하나은행 하나더넥스트본부장은 16일 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 ‘풍요로운 노후를 준비하는 나를 위한 은퇴 솔루션, 가족을 위한 상속증여솔루션’를 주제로 진행한 강연에서 이같이 밝혔다.

이 본부장은 하나은행의 시니어(장년층) 맞춤 채널 ‘하나더넥스트(Hana The Next)’를 총괄하고 있다. 하나더넥스트는 하나은행, 하나증권, 하나생명보험 등 그룹 내 관계사 간 협업을 바탕으로 은퇴설계, 상속·증여, 건강관리 등 금융과 비금융 분야 전반에서 생애주기를 관리해주고 있다.

이 본부장은 노후 준비의 필요성에 대해 “은행의 경우 30살 정도에 입행해서 55세에 그만둔다. 20년 동안 번 돈으로 평생을 살아야 하는 것”이라며 “소득이 있을 때 준비를 잘 해야한다”고 강조했다. 이어 “은퇴 후 예상생활비가 부부 기준 월 297만원, 혼자는 192만원인데 국민연금 평균 중윗값이 60만원밖에 안 된다”며 “지금 있는 돈을 소중하게 잘 불리는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

이 본부장은 노후를 위해 중요한 것은 고정적인 현금 흐름을 만드는 것이라고 강조했다. 퇴직 후에도 평생 월급을 받을 수 있는 구조를 짜놔야 한다는 것이다. 그는 “목돈이 있으면 현재 부자, 연금이 있으면 평생 부자다. 연금 있다면 오래 살고 싶어진다”며 “고정적인 현금흐름이 중요하다”고 강조했다. 이어 “은퇴 후 필요생활비를 점검하려면 3개월간 통장 거래와 카드사용 내역을 파악하고 고정적 보험료, 관리비, 통신비 등을 파악해서 고정비를 알아야 한다”며 “줄일 수 있는 게 뭔지 고민할 필요가 있다”고 덧붙였다.

고정적 현금흐름을 창출하는 구조를 만들기 위해서 이 본부장은 ‘4층 연금 구조’를 내세웠다. 국민연금을 바탕으로 퇴직연금, 개인연금, 주택연금 등을 쌓아 올리는 식이다.

그중 국민연금에 대해 이 본부장은 오래 낼 수록 유리하다고 강조했다. 그는 “10년간 19만8000원을 낼 때 예상연금액은 26만2700원인데, 20년간 9만9000원을 내면 예상 연금액이 41만1470원으로 더 높다”며 “아이를 낳으면 당장 소득이 없어도 낸 것처럼 해주는 출산 크레딧, 군대 가서 보험료를 안 낸 사람도 기간을 인정해주는 군복무 크레딧도 있다. 18세 이상이라면 꼭 기간을 65세까지로 길게 가입해야 한다”고 강조했다.

퇴직연금에 대해서는 수익률 관리와 함께 절세 혜택을 고려하는 것이 중요하다고 이 본부장은 말했다. 그는 “퇴직연금은 직장에서 내주고 연말정산에서 내준다고 저축은행 정기예금같이 너무 낮은 유형으로 가입한다”며 “해외주식형 ETF(상장지수펀드)를 IRP(개인형 퇴직연금)로 해야 한다”고 조언했다. 그러면서 “연수익률에 따라 나중에 받는 금액이 달라진다”며 “연 3% 수익률로 같은 금액을 넣으면 30년 후에 2억9000만원인데, 적극 운용해서 연 5% 수익률을 내면 4억2000만원으로 뛴다”고 덧붙였다.

IRP가 만기되면 일시불보다는 연금으로 받아야 한다고 이 본부장은 조언했다. 그는 “IRP가 만기되면 85%가 일시불로 찾는다고 하는데 안타깝다”며 “연금으로 개시하면 세금의 30%를 감면해준다. 10년 이후부터는 40%를 깎아준다”고 설명했다.

개인연금의 경우 세제 혜택을 최대한 활용하는 게 중요하다고 이 본부장은 말했다. 그는 “연금저축도 세액공제가 된다. 은퇴 후 연금자금으로 활용하면 좋다”며 “빠르면 빠를수록 이익이다. 60세에 3억원을 만든다고 할 때 50대부터 시작하면 매달 194만원을 내야하지만, 30대에는 37만원만 내면 된다”고 강조했다. 이어 “ISA(개인종합자산관리계좌)도 1년에 2000만원까지 3년 유지 시 수익이 났을 때 200만원이 비과세”라며 “반드시 활용해야 한다”고 조언했다.

마지막으로 주택연금에 대해서는 “공시가 12억 이하 주택은 주택금융공사에서 집 담보로 소득 없어도 연금을 받을 수 있다. 내 집에 거주하면서도 평생 연금을 받을 수 있는 것”이라고 말했다. 이어 “서울 집값이 올라서 공시가 12억 초과가 많은데 그런 분들은 대출이 안 되는데 하나은행의 내집연금은 공시가가 12억원을 초과하더라도 받을 수 있다. 집이 2~3채여도 가능하다”고 말했다.

상속·증여 전략과 관련해서는 은행의 유언대용신탁을 활용하라고 제안했다. 유언대용신탁이란 유언이 아닌 신탁계약을 통해 재산을 은행 등에 맡기고 생전에는 자산은 관리하고, 사망 시에는 생전에 미리 정한 방식으로 상속을 진행할 수 있는 서비스다. 이 본부장은 “은퇴 솔루션으로 자산을 축적했으면 그 뒤로는 자산을 보호하는 것이 필요하다”며 “현재 상속 재산 분쟁은 급증하고, 소송 가액은 점점 낮아지고 있다. 최근 상속분쟁의 84%가 소송물 가액 1억원 이하인데 이런 분쟁을 방지하기 위해 유언대용신탁을 활용할 수 있다”고 말했다.

이 본부장은 효과적인 투자 전략도 공유했다. 이 본부장은 “금이나 S&P500 같이 구조적으로 성장하고 있는 것 외에는 많이 오른 것에 투자하면 안 된다”며 “내가 모르는 건 절대 투자하지 않는 것도 중요하다. 종목보다는 지수형 투자를 하면 손해 볼 일이 별로 없을 것”이라고 말했다.

이어 이 본부장은 “17년 동안 ETF 성장률을 비교해봤는데 가장 높은 건 구조적으로 성장하고 있는 테크(기술) 관련 ETF다. 두 번째는 경기소비재 ETF”라며 “잘 모르겠다 싶으면 IT 관련된 것에 우선 투자하고 그 다음에 배당 관련, 그리고 미국 지수나 코스피200 지수 등에 투자하는 것이 좋다”고 말했다. 그러면서 “특히 코스피 지수는 그해에 마이너스가 됐으면 꼭 투자하라”고 조언했다.


