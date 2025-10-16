AI·SMR 등 초혁신기술 투자계획 공유 MDB 개혁·채무투명성 강화 강조 G7 대화선 “AI 활용 금융범죄, 국제공조 시급”

[헤럴드경제=김용훈(워싱턴DC) 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 주요 20개국(G20) 재무장관회의에서 생산성이 높은 분야에 과감한 재정투입을 통해 구조적 전환에 대응해야 한다고 강조했다.

구윤철 부총리는 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 제4차 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB)의 연차 총회(Annual Meetings)에 참석해 AI·기후금융을 축으로 한 한국형 초혁신경제 전략을 제시하고, 기술혁신과 인구구조 변화에 대응한 고부가가치 성장동력 창출 방안을 제안했다.

이번 회의는 구윤철 부총리가 취임 후 처음으로 참석한 다자경제포럼이다.

구 부총리는 이날 첫 번째 세션(세계경제 및 금융안정성 현안)에서 한국 정부가 추진 중인 ‘AI 대전환’과 ‘초혁신경제’ 전략을 소개했다. 그는 AI 반도체·제조업 등 AI 프로젝트와 전력반도체, 초소형모듈원전(SMR) 등 초혁신기술 투자 계획을 공유하며 “기술혁신과 구조전환이 병행될 때 지속 가능한 성장이 가능하다”고 말했다. 또한 “누적된 글로벌 불균형이 세계경제 리스크 요인으로 대두되고 있다”며 G20 차원의 불균형 해소 논의 필요성을 제기했다.

두 번째 세션(국제금융체제)에서는 다자개발은행(MDB) 개혁과 함께, 개도국 부채위기 대응을 위한 ‘부채 장관선언’ 채택이 논의됐다. 부채 장관선언은 G20 재무장관들이 공동으로 발표한 정책합의문이다. 부채상환이 어려운 개발도상국을 지원하기 위한 채무조정의 투명성·신속성 강화와 국제금융기구의 역할 확대 등을 담고 있다.

구 부총리는 이 자리에서 “부채취약국의 구조개혁은 선제적 지원과 병행돼야 한다”며 “‘공동채무조정체계(Common Framework)’를 기반으로, 위기국이 부채불이행에 빠지지 않도록 지원을 강화해야 한다”고 강조했다. 또 “MDB가 단순 대출기관에 머물지 않고 혼합금융과 혁신금융상품을 활용해 개도국의 투자여건을 개선해야 한다”는 한국의 입장을 제시했다.

아울러 그는 비은행금융기관(NBFI)의 자본이동 변동성과 환위험이 금융불안을 키울 수 있다고 지적하며, 거시금융 안정성 확보를 위한 국제 논의도 지속해야 한다고 덧붙였다.

구 부총리는 이날 G20 회의와 함께 열린 주요 7개국(G7) 고위급 대화에도 참석했다. G7 의장국인 캐나다는 올해 6월 G7 정상회의와 7월 재무장관회의에도 한국을 초대한 바 있다.

이날 ‘인공지능(AI)과 금융범죄·사기’를 주제로 진행한 G7 고위급 대화에서 구 부총리는 “AI 기술이 금융산업의 효율성을 높이는 동시에 신종 범죄수단으로 악용되고 있다”며 “국경을 초월한 금융사기와 범죄 확산에 대응하기 위한 국제 공조 강화가 시급하다”고 강조했다. 참석자들은 AI를 활용한 금융사기 및 자금세탁 방지에 대한 각국의 경험을 공유하며 공동대응 체계 구축 필요성에 공감했다.

구 부총리는 회의 직후 캐나다 프랑수아 필립 샹파뉴 재무장관과 별도 면담을 갖고 AI·핵심광물·통상 현안 등 양국 협력방안을 논의했다. 그는 샹파뉴 장관에게 “AI 전담장관직을 신설하고 AI 전략을 마련 중인 캐나다와 긴밀히 협력하길 기대한다”고 밝혔다. 샹파뉴 장관은 “AI·기후 분야에서의 협력 확대를 환영한다”고 답했다.