서울 및 수도권 재개발·재건축 등 정비사업 총괄 올해 주요 정비사업 연이어 수주하며 입지 공고화

[헤럴드경제=정주원 기자] 호반건설이 서울 및 수도권 도시정비사업 확대를 위해 서울사업소를 신설하며 정비사업 역량 강화에 나섰다. 올해 잇따라 서울 주요 재건축·재개발 사업을 수주한 데 이어 현장 중심의 조직 체계를 구축, 수도권 시장 공략에 속도를 낸다.

호반건설은 지난 15일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘서울사업소 개소식’을 열고 본격적인 수도권 도시정비사업 추진에 나섰다고 16일 밝혔다. 개소식에는 박철희 호반건설 사장을 비롯해 조형식 도시정비사업팀 이사 등 임직원 20여명이 참석했다.

서울사업소는 수도권 내 재개발·재건축 등 다양한 도시정비사업을 총괄하는 조직으로, 지역별 현장 밀착 관리와 신속한 의사결정을 지원하기 위한 거점 임무를 수행한다.

호반건설은 전국 각지에서 쌓은 정비사업 경험을 바탕으로 서울사업소를 중심으로 한 효율적 사업 체계를 구축하고 수도권 정비사업의 전문성과 경쟁력을 강화할 계획이다.

조형식 호반건설 도시정비사업팀 이사는 “서울사업소 개소를 통해 현장 인접 정보와 지역 네트워크를 기반으로 효율적인 사업 수행 체계를 확립할 것”이라며 “서울과 수도권 재건축·재개발 수주에 적극 참여해 사업 전문성을 한층 높이겠다”고 말했다.

한편 호반건설은 올해 ▷양천구 신월7동2구역 공공재개발사업 ▷광진구 자양1-4구역 가로주택정비사업 ▷관악구 미성동 건영아파트 재건축정비사업 ▷양천구 신월동 144-20번지 가로주택정비사업 등 서울 내 주요 정비사업을 잇달아 수주하며 정비사업 분야 입지를 강화하고 있다.