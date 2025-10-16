투자 인프라 고도화…상품·리서치·딜 소싱 등 다방면 시너지 확대

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권이 JP모간(J.P. Morgan Asset Management)과 손잡고 글로벌 비즈니스 확대에 나선다.

한국투자증권은 16일 오전 JP모간(J.P. Morgan Asset Management)과 만나 양사 간 전략적 비즈니스 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

JP모간은 뉴욕에 본사를 둔 JP모간체이스그룹(J.P Morgan Chase& Co) 산하 자산운용 부문으로, 전 세계 약 8000명의 임직원과 3조9000억 달러(약 5400조 원) 규모의 운용자산(AUM)을 보유한 글로벌 톱 티어 운용사다. 주식·채권 등 전통자산뿐만 아니라 부동산, 인프라, 사모·헤지펀드, 멀티에셋, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 대체투자 영역까지 포괄한다.

이날 회의에는 김성환 한국투자증권 사장과 댄 왓킨스(Dan Watkins) JP모간 아시아태평양 최고경영자(CEO)가 참석했다. 양측은 국내 투자자를 위한 상품 출시, JP모간의 글로벌 리서치 국내 제공 등 다양한 협력 과제에 대한 구체적인 논의를 진행했다. 글로벌 투자지역 다각화를 위해 아시아 및 중국지역 투자 금융상품을 우선적으로 선보일 예정이다.

한국투자증권은 앞서 골드만삭스, 칼라일, 만(MAN)그룹, 얼라이언번스타인 등 세계 유수 글로벌 금융기관과의 전략적 협업을 통해 국내 투자자에게 차별화된 금융 솔루션을 제공하고 있다.

이번 JP모간과의 협업은 한국투자증권이 추진 중인 글로벌 파트너십 다변화 전략의 일환이다. 회사는 투자 인프라 고도화와 상품·리서치 경쟁력 강화를 통한 지속 가능 성장 기반을 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대했다.

김성환 한국투자증권 사장은 “한국투자증권을 거래하시는 고객분들에게 특별한 상품을 제공할 수 있는 실질적인 미팅을 진행했다”며 “앞으로도 글로벌 금융 네트워크를 더욱 강화해 국내 투자자의 글로벌 투자 생태계 참여 기회를 확대하겠다”고 말했다.