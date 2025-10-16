회사 100년 역사상 최대 단일 투자 “미국 내 모든 조립 공장에 혜택, 향후 4년간 5종의 신규 차량 출시”

[헤럴드경제=양대근 기자] 스텔란티스가 향후 4년간 미국 시장에서의 성장을 위해 130억 달러(약 18조4500억원)를 투자하고, 자국 내 제조 기반을 확대할 계획이라고 14일(현지시간) 발표했다.

이번 투자는 스텔란티스의 미국 내 100년 역사상 최대 규모로, 핵심 세그먼트에서 5종의 신규 차량 출시, 신규 4기통 엔진 생산, 일리노이·오하이오·미시간·인디애나주 공장에 5000개 이상의 신규 일자리 창출을 지원할 예정이다.

이번 투자로 스텔란티스의 미국 내 연간 완성차 생산 능력은 현재 대비 50% 증가하게 된다. 신규 제품 출시 외에도, 2029년까지 미국 내 모든 조립 공장에서 19건의 제품 변화 및 파워트레인 업데이트가 정기적으로 진행될 예정이다.

스텔란티스 최고경영자(CEO) 겸 북미 최고운영책임자(COO) 안토니오 필로사는 “이번 투자는 스텔란티스 역사상 최대 규모의 미국 내 투자로, 우리의 성장을 견인하고 제조 기반을 강화하며, 미국 각 주에 더 많은 일자리를 제공할 것”이라며, “다음 100년을 시작하며, 고객을 전략의 중심에 두고 차량 라인업을 확대해 고객이 원하는 제품을 자유롭게 선택할 수 있도록 할 것”이라고 덧붙였다.

또한, 그는 “미국에서의 성장을 가속화하는 것은 취임 첫날부터 최우선 과제로 삼아온 일”이라며, “미국에서의 성공은 비단 미국 법인뿐만 아니라, 전 세계적으로 스텔란티스를 더욱 강하게 만들어줄 것”이라고 강조했다.

130억 달러 규모의 투자 계획에는 향후 4년간 회사의 전체 제품 전략을 실행하기 위한 연구개발 및 공급업체 비용뿐만 아니라 제조 운영에 대한 투자가 포함된다.