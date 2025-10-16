베선트 재무장관 “7개 전략산업 정부 지분 확대 등 통제 강화” 방산, 반도체, 희토류, 항공기, 첨단무기, 배터리, 핵심소재 포함 “시장보다 안보”…美, 中 희토류 통제에 ‘경제안보 전면전’ 나서

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 정부가 중국의 새로운 경제 조치에 대응하기 위해 국가안보 핵심 산업 분야의 자국 기업들에 대한 통제권을 대폭 강화할 방침이다.

스콧 베선트 미국 재무장관은 15일(현지시간) “도널드 트럼프 행정부가 전략적 중요성이 높은 7개 산업을 지정해 정부의 직접 통제를 확대하는 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이날 CNBC가 주최한 ‘투자 포럼’에서 “중국의 희토류 지배력에 대응하기 위해 보다 적극적인 산업정책이 필요하다”며 “트럼프 행정부는 특정 전략산업에 대한 정부 지분 참여를 늘릴 계획”이라고 말했다. 이번 조치는 자유시장과 개방 투자를 중시해온 미국의 기존 경제 기조와는 확연히 다른 행보다.

뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령이 중국식 산업정책 모델을 일부 도입해 국가안보와 직결된 핵심 기업에 정부가 직접 개입함으로써 생산과 기술에 대한 통제력을 확보하려는 구상”이라고 분석했다. 핵심 목표는 중국 의존도를 낮추고, 중국이 무역협상에서 기술·자원 공급을 협상 카드로 활용하는 상황을 차단하겠다는 것이다.

美, 7대 전략산업에 정부 ‘직할 통제’ 추진

NYT에 따르면, 트럼프 행정부가 검토 중인 7개 전략산업에는 방위산업, 반도체, 희토류, 항공기, 첨단무기, 배터리, 핵심소재 산업이 포함된 것으로 알려졌다.

베선트 장관은 “특히 국방 분야는 정부가 주요 고객이기 때문에, 기업들이 배당이나 자사주 매입보다 연구개발(R&D)에 더 많은 자금을 투입하도록 요구할 수 있다”며 “현재 방산업체들은 납품 지연 등에서 심각하게 뒤처져 있다”고 지적했다.

트럼프 행정부는 이미 US스틸, 인텔, 트릴로지 메탈스, 희토류 채굴업체 MP머티리얼즈 등에 정부 지분을 확보했으며, 엔비디아(Nvidia)와 AMD의 중국 내 매출에 대해서도 일정 비율의 수익 배분을 요구한 것으로 알려졌다.

최근 중국 정부는 중국산 희토류 원소 또는 중국 기술로 가공된 제품을 거래할 경우, 새로운 ‘수출 허가제’를 도입한다고 발표했다.

자동차부터 반도체까지 폭넓은 산업에 영향을 미칠 것으로 예상되면서, 서방 국가들과 글로벌 기업들에 큰 충격을 주었다고 NYT는 전했다.

이에 트럼프 대통령은 즉각 “11월 1일부터 중국산 제품에 100% 추가 관세를 부과하겠다”고 경고하고, 예정됐던 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담도 취소하겠다고 밝혔다.

그러나 발표 직후 뉴욕 증시가 급락하자, 트럼프 대통령은 “모든 게 잘 될 것”이라며 발언 강도를 낮췄다.

베선트 장관은 “중국의 희토류 통제는 미국이 자국 내 공급망 자립을 더 서둘러야 한다는 신호”라며 “우리는 자급체계를 구축하고, 동맹국과의 공급망 협력을 강화해야 한다”고 강조했다.

美 “中, 전세계 상대로 경제적 강압” 규탄…무역보복 예고·반중연대 강조

베선트 장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 중국의 조치를 “전 세계를 상대로 한 경제적 강압(economic coercion)”이라고 비판했다.

그리어 대표는 “이 규제가 시행되면 중국은 사실상 글로벌 공급망과 기술 산업을 지배하게 된다”며 “인공지능(AI), 스마트폰, 가전제품 등 거의 모든 산업에 파급 효과가 있을 것”이라고 경고했다.

미국은 중국의 이번 조치가 올해 초 체결된 무역 휴전 합의 위반이라고 주장하며, 중국이 실제로 허가제를 시행할 경우 즉각적인 보복관세를 부과할 방침이다.

최근 미·중 갈등은 조선 및 물류 분야로도 확산되고 있다. 미국은 중국산 선박에 항만 입항 수수료를 부과하기 시작했고, 이에 맞서 중국 정부는 한화그룹의 미국 조선 협력 자회사 5곳을 제재했다.

중국은 자국 기업과 개인이 이들 한화 계열사와 거래하는 것을 즉각 금지했다.

베선트 장관의 이번 발언은 워싱턴DC에서 열린 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연례회의 기간과 맞물려 더욱 주목받았다.

그는 “지금까지는 동맹국에도 관세를 무기로 위협해왔지만, 이제는 함께 중국의 불공정 행태에 맞설 때”라며 미국·유럽·아시아 동맹 연대 복원 의지를 밝혔다.

한편, 베선트 장관과 시진핑 주석은 이달 중 한국에서 열릴 예정인 정상회담에서 대면할 가능성이 있으며, 양국 실무진은 IMF 회의 기간 중에도 비공식 접촉을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.