은퇴 동향 설문조사 결과 4050세대 절반 “은퇴 준비 부족” 연금 한 번에 조회·퇴직연금 전문 컨설턴트와 1:1 상담까지 마이데이터 2.0 적용으로 더 정교해진 맞춤형 설계 시스템

[헤럴드경제=서지연 기자] 교보생명은 4050세대의 은퇴 준비 고민 해결을 위해 업계 최초로 마이데이터 기반 ‘은퇴설계 시뮬레이션 서비스’를 출시했다고 16일 밝혔다. 이번 서비스는 100세 시대를 맞아 은퇴 시기가 가까워진 4050세대의 가장 큰 고민이 ‘은퇴 준비 부족’이라는 설문조사 결과를 바탕으로 개발됐다.

특히 이번 은퇴설계 서비스는 3층 연금 체계인 국민연금∙퇴직연금∙개인연금을 교보생명 앱에서 한 번에 조회할 수 있도록 설계됐다. 공적연금을 포함해 여기저기 흩어져 가입된 연금 자산을 일일이 확인해야 했던 번거로움을 해결하고, 은퇴 후 매달 받게 될 예상 연금 수령액을 확인할 수 있다.

교보생명의 은퇴설계 서비스는 기존 유사 서비스들이 연금 자산을 단순히 모아서 보여주었던 것과 달리, 고객이 직접 ▷연금 개시 나이 ▷은퇴 후 생활비 ▷연금 수령 방법 등을 설정해 다양한 은퇴 시나리오를 시뮬레이션 할 수 있다. 서비스 내에서 퇴직연금 전문 컨설턴트와 1:1 상담을 신청해 개인별 상황에 맞는 맞춤형 은퇴 전략 수립도 가능하다.

교보생명 디지털 회원인 40대 중반의 직장인 A씨는 은퇴설계 시뮬레이션을 통해 은퇴 후 월 250만원이 필요하지만 확보된 연금액은 월 180만원 수준이라는 사실을 확인했다. 특히 A씨는 은퇴 직후부터 국민연금이 개시되는 65세 사이의 소득 공백을 메울 수 있는 개인연금 강화의 필요성을 깨닫고, 추가 납입을 통해 연금 수령액을 40%까지 늘리는 구체적인 실행안을 수립할 수 있었다.

교보생명은 이번 서비스 개발 과정에서 지난 6월 퇴직연금 유튜브 채널을 통해 ‘은퇴 동향 설문조사’를 진행했다. 조사에 따르면 전체 응답자 1384명 중 은퇴를 앞둔 4050 세대(40.2%)의 35%는 “은퇴 준비가 부족하다”, 10%는 “은퇴 준비가 전혀 되지 않았다”고 답했다.

교보생명 관계자는 “이번 조사를 통해 은퇴 시기가 가까워지는 4050 세대일수록 연금 자산 현황을 구체적인 수치로 확인하고 싶어하며, 접근성 높은 디지털 도구에 대한 요구가 크다는 걸 알게 됐다”며 “은퇴설계 서비스는 이런 고객 니즈를 반영한 결과물”이라고 말했다.

교보생명은 2022년 보험업계 최초로 마이데이터 1.0을 활용한 서비스를 선보인 이후 지난 6월 시행된 마이데이터 2.0을 적용해 은퇴설계 서비스를 한층 더 고도화했다. 자산 조회와 연결을 위한 동의 절차가 2단계에서 1단계로 간소화됐고, 132개 금융사 및 금융감독원 통합연금포털과 연동해 은퇴 후 예상 연금 수령액을 보다 정확하게 예상할 수 있게 됐다.

서비스 출시를 기념해 이벤트도 마련됐다. 이달 16일부터 교보생명 앱에서 은퇴설계 시뮬레이션을 체험하고 이벤트 게시글에 댓글을 남기면 추첨을 통해 배달음식 상품권 등을 받을 수 있다. 이벤트는 11월 7일까지 참여할 수 있다.

조길홍 교보생명 법인사업본부장은 “생애주기별로 필요한 자금과 위험 요소를 함께 고려한 은퇴설계 서비스를 제공하는 것이 보험사의 강점”이라며 “고객이 실제로 체감할 수 있는 종합 솔루션을 통해 안정적인 노후 준비를 돕겠다”고 말했다.