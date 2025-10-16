두나무 ‘업클래스 주니어’ 성과 발표 3년만 135개 학교 약 3만명 학생 참여, 지역 디지털 금융 교육도 확산

[헤럴드경제=박세정 기자] 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 3년간 약 3만명이 세대 맞춤형 교육 프로그램 ‘업클래스(UP Class) 주니어’에 참여했다고 16일 밝혔다.

‘업클래스 주니어’는 두나무의 세대별 맞춤형 금융 교육 ‘업클래스’의 일환으로 진행되는 프로그램이다. 국민 디지털 금융 리터러시 확산에 기여하겠다는 취지로 청소년·청년·시니어까지 전 세대를 아우르는 디지털 금융 교육 체계를 구축하기 위해 진행됐다.

‘업클래스 주니어’는 2025년 1학기까지 3년간 135개의 학교 총 2만7264명(연인원 기준)의 학생들과 함께했다. 2022년 경기지역을 시작으로 2023년 서울·인천, 2024년 충청·세종, 2025년 부산으로 확대하며 지역별 디지털 금융 교육 인프라와 지식 격차 해소에 힘쓰고 있다고 회사 측은 설명했다.

조사에 따르면 학교 교사들의 87%가 청소년 대상 디지털 금융 교육의 필요성에 공감하는 것으로 나타났다. 한 교사는 “보이스피싱, 게임머니 사기 등 각종 위험이 아이들 가까이에 도사리고 있고, 몰라서 피해 입는 학생들을 여러 번 목격했다”며 청소년 대상 디지털 금융 교육의 필요성을 강조했다.

2025년 1학기 ‘업클래스 주니어’에 참여한 학교 교사들의 전체 만족도는 97%에 달했다. 교재 만족도는 97%, 커리큘럼 구성 만족도는 93%을 기록했다. 교사들은 “아이들의 눈높이에 맞춘 교육 덕분에 디지털 금융을 쉽고 재미있게 이해할 수 있었다”며 “활동형 프로그램으로 구성돼 실제 참여도가 매우 높았다”고 평가했다.

특히 미래 인재로 성장할 청소년들을 위해 디지털 금융 상식은 물론 블록체인·인공지능(AI)·대체불가토큰(NFT) 등 차세대 기술까지 아우른 ‘업클래스 주니어’의 커리큘럼이 큰 호평을 받았다.

참여 학교 교사들은 금융 사기 예방, 용돈 관리, 저축 습관 등 생활 밀착형 주제에 기술을 접목한 점이 학생들의 호응을 이끌었다며 “학교 정규과정에서는 배울 수 없는 실제 사례를 바탕으로 수업을 진행하니 학생들이 눈을 반짝이며 참여했다”는 현장 후기를 전했다.

오경석 두나무 대표는 “스마트폰과 간편결제가 일상화된 청소년 세대에게 디지털 금융 교육은 이제 선택이 아닌 필수”라며 “앞으로 업클래스 주니어를 통해 청소년들이 올바른 디지털 금융 습관 형성을 돕고 미래 역량을 키워나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 설명했다.

한편, 1학기 교육을 성공적으로 마무리한 ‘업클래스 주니어’는 현재 서울·경기·인천·세종·충청·부산 지역 학교들을 대상으로 2학기 교육을 이어가고 있다.