백악관에서 취재진에 “일본, 한국 모두 서명” “한국 3500억달러, 일본 6500억달러 합의” 한국과 아직 협상 중인데, 합의된 것처럼 말해 일본은 5500억달러인데 1000억달러 착각

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 한국이 미국과 무역합의 일환으로 대미 투자금 3500억달러(약 497조원)를 선불로 내기로 했다고 거듭 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 연 기자회견에서 관세의 성과를 열거하면서 “일본과 한국 모두 서명했다. 한국은 3500억달러를 선불로, 일본은 6500억달러(약 924조원)에 합의했다”고 말했다.

한국은 7월말 큰 틀에서 미국과 무역합의를 도출했으나, 3500억달러의 대미 투자금 집행 방식 등을 둘러싼 이견 속에 아직 최종서명은 하지 않은 단계다.

또 일본이 합의한 대미 투자금 규모는 5500억달러인데, 이를 착각해 1000억달러가 늘어난 수치를 거론한 것으로 보인다.

이번 발언은 각국을 대상으로 부과한 상호관세에 대한 대법원 판결을 앞두고 관세가 미국의 경제 및 안보에 중요하다고 강조하는 맥락에서 나왔다.

트럼프 대통령은 지난달 25일에도 “일본에서는 5500억달러, 한국에서는 3500억 달러를 받는다. 이것은 선불”이라고 언급한 바 있다.