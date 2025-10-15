금·은값 치솟자 유통업체 골드·실버바 마저 ‘판매중단’ 조폐공사는 월초부터 골드바 전 제품 공급 중단 ‘골드뱅킹’도 1조5000억원 돌파...金 또 최고가 경신

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금은 수요 급증으로 품귀 현상이 발생하며 유통 업체들 마저 수급 차질을 이유로 골드바와 실버바 판매를 중단하기 시작했다. 한국조폐공사도 이달부터 납품을 멈추면서 은행권에선 올해 초 발생했던 골드바 판매 중단 사태가 재현될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

15일 금융권에 따르면, 금 유통 업체인 한국표준금거래소는 이날 오후 3시부터 원자재 수급 문제와 주문량 폭증으로 모든 제품을 판매하지 않는다고 공지했다. 해당 업체 판매 사이트를 살펴보면 현재 골드바에서부터 돌팔찌, 99.9% 금으로 만든 피규어 등 상품 일체가 품절로 표시되고 있다.

여기에 금 수요가 은으로도 옮겨 붙으면서 투자용 실버바 역시 모두 품절이다. 이 중 가장 가격대가 높은 ‘투자용 실버바 1kg(10개)’ 상품 가격의 경우, 3329만원 정도인데 이 역시 모두 품절됐다. 판매를 중단한 이날 오전까지만 해도 고객 상담 게시판에는 금 시세와 실버바 구매를 묻는 게시글이 잇따랐다.

은행권에선 시중은행의 판매 대행도 중단이 임박했다는 관측이 나온다. 2~3월에는 골드바가 동나면서 판매 중단 사태가 빚어지기도 했다. 현재 한국조폐공사는 지난 1일부터 내년 1월 1일까지 37.5g, 100g, 375g, 500g, 1kg 등 골드바 전 제품 공급을 중단한 상태다. 금값 급등으로 실물 수요가 폭발하면서 생산 일정이 밀려든 탓이다. 연말까지 판매 재개 계획이 없으며 공급 재개는 내년 1월 2일로 예정돼 있다.

대체 공급처인 한국금거래소마저 오는 20일부터 내년 1월 1일까지 1kg짜리 실버바 공급을 중단하겠다고 이날 우리은행에 통보했다. 이에 우리은행에선 현재 금거래소의 1kg짜리 골드바만 구매할 수 있는 상황이다. KB국민은행은 조폐공사 물량 공급이 지난 1일부터 중단된 가운데 금거래소의 골드바와 실버바 각 1kg짜리만 판매 중이다.

골드바가 동나면서 금을 사고팔 수 있는 은행 계좌인 ‘골드뱅킹’ 역시 수요가 폭증하고 있다. KB국민·신한·우리은행 등 3곳의 골드뱅킹 잔액은 이달 들어 1조5000억원을 돌파했다. 3개 은행의 골드뱅킹 잔액은 올해 초 급증해 지난 3월에 처음으로 1조원을 넘어섰고 한동안 횡보하다가 지난달 들어 다시 급등세를 보이고 있다.

증권 시장에서도 ‘김치 프리미엄’까지 잔뜩 꼈다. 현재 KRX금현물 시장의 김치 프리미엄은 18%에 육박한다. 김치 프리미엄은 국제 현물 금 가격에 견줘, 국내 금값이 크게 올라 거래되는 현상을 뜻한다. KRX 금 시장은 실물 자산을 기반으로 해 공매도가 불가능하다 보니 프리미엄이 고착되는 현상이 나타나고 있다.

최근 안전자산 선호가 강해지면서 금 가격이 연일 사상 최고가를 경신한 여파로 분석된다. 국제 금 가격은 이날 사상 처음 온스당 4200달러를 돌파했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 미국 대두 수입 금지에 맞서 중국산 식용유 수입을 금지하겠다고 밝히면서 미중 무역 긴장이 다시 고조되고 있기 때문이다. 전문가들은 프리미엄이 소멸하는 과정에서는 단기간에 가격이 급락할 수도 있으므로 주의해야 한다고 조언한다.