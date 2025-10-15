[헤럴드경제=신동윤 기자] 윤병운 NH투자증권 사장이 메자닌·성장형 사모펀드(PE) 등 투자 방식을 확대함으로써 첨단산업 내 혁신 기업을 육성하는 데 기업 금융이 앞장서는 시대를 열어야 한다고 강조하고 나섰다.

윤 대표는 15일 서울 영등포구 금융투자협회에서 개최한 ‘생산적 금융 확대를 위한 증권업계 역할 및 성장전략’ 세미나에서 발표자로 나서 담보대출을 기반으로 한 대규모 자금 공급에 방점을 두는 현행 국내 금융 시스템이 신성장 첨단산업을 뒷받침하는 ‘생산적 금융’으로 대대적으로 혁신해야만 하는 시점이라고 목소리를 높였다.

윤 사장은 그동안 금융투자업이 단기 수익에만 치중해 신성장 산업 투자엔 미흡했다고 지적했다. 그는 “종투사 기업금융(IB) 업무의 48%가 프로젝트파이낸싱(PF) 채무보증에 집중돼 있는 반면, 모험자본 투자 비중은 약 2%에 불과한 상황”이라면서 “모험자본의 공급을 통해 기업이 성장하고, 구조조정 금융을 통해 산업을 재편하는 생산적 금융으로서 역할 전환이 필요하다”고 말했다. 정책금융 중심의 담보대출 모델로는 첨단산업의 빠른 확장과 연구개발(R&D) 주도형 성장과 간극이 벌어질 수밖에 없다는 게 윤 사장의 진단이다.

윤 사장은 단기 수익 중심의 PF 구조가 산업의 생산적 전환을 가로막고 있는 주요 요인 중 하나로 작용 중이라고도 꼬집었다. 그는 “투자 능력보단 ‘투자 철학의 부재’가 문제”라면서 “신성장 투자 격차는 결국 자본시장의 격차로 이어진다”고 했다.

앞서 정부는 종투사의 모험자본 투자를 의무화하고, 부동산 관련 운영 한도는 낮추는 내용을 골자로 한 개편안을 내놓은 상황이다. 윤 사장은 “이런 상황 속에 금융투자업계가 IB의 본질적 기능을 되찾아야 한다”고도 제안했다.

윤 사장은 기업 생태계에서 가장 취약한 성장·확장기(시리즈 B~C) 단계의 자금 공백, 일명 ‘미싱 미들(Missing middle)’ 해소를 위해 기업금융의 역량이 집중돼야 한다고 주장했다. 국내에선 이들 단계에 놓인 회사가 제때 자금을 수혈받지 못해 적시 성장에 실패한다는 문제가 오랫동안 지적돼 왔다.

윤 사장은 소수지분 투자(그로스 PE)와 전환·후순위채 자금(메자닌 PD)을 통해 ‘미싱 미들’을 메울 수 있다고 제안했다. 소수지분 투자의 경우 경영권 위험 없이 자금 조달이 가능한 게 장점이며, 메자닌 PD는 지분 희석을 최소화하면서도 자금 조달을 유연하게 할 수 있다.

윤 사장은 증권사가 기업에 메자닌 PD 발행을 주선하거나 공동 투자에 나서고, 기업에 세컨더리·인수합병(M&A) 자문을 통해 자금 회수 경로 확장을 돕는 방법을 제안했다. 이어 금투업권에는 재무-지분 구조 등 필수 정보 공개를 확대하고 회계 처리 기준을 명확하게 함으로써 위험 가중치를 완화하는 등 투자자가 안심할 수 있는 신뢰 기반을 조성해야 한다고도 조언했다.

윤 사장은 “석유화학, 철강 등 전통 산업의 구조적 침체 문제가 국가 전략 과제로 대두된 만큼, 금투업권이 구조조정 금융의 주체로 나서야 한다는 공감대가 형성되고 있다”면서 “정부가 K-스틸법과 산업구조조정 방안을 내놓은 상황 속에, 금투업권이 부실채권(NPL), DIP금융(회생기업 자금대여), 인수합병(M&A) 자문 등 실행을 통해 증명해야 한다”고 말했다.

발행어음·종합투자계좌(IMA) 제도 확대에 따라 오는 2030년까지 증권업계의 기업금융 투자 여력은 현재 22조원에서 최소 112조원으로 5배 이상 증가할 전망이다.

윤 사장은 “이제 중요한 것은 규모가 아니라 자금의 방향성”이라며 “혁신기업 성장과 전통산업 재편에 자금이 우선 배분돼야 진정한 생산적 금융으로 나아갈 것”이라고 덧붙였다.