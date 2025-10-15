SNS에서 ‘기괴하다’ 논란 된 조형물 철거

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국 한 테마파크가 일부 기괴한 조형물로 논란을 빚은 뒤 사과했다.

13일 중국 관영 영문매체 글로벌타임스에 따르면 중국 윈난성 리장에 있는 테마파크 황야지국(Land of Wilderness)은 이날 성명을 내고 일부 조형물로 방문객들에게 불편함을 끼쳐 사과한다고 밝혔다.

최근 시나 웨이보 등 중국 소셜미디어(SNS)에선 해당 테마파크 내 일부 조형물이 불안김을 주고 무섭기까지 하다는 누리꾼들의 지적이 잇따랐다.

현지 매체에 공개된 사진을 보면 얼굴이 셋 달린 ‘세 얼굴의 소녀’, 머리는 사람인데 몸통에 작은 팔·다리가 수십개 이어진 ‘인간 지네’ 등 다소 기괴한 조형물이 설치돼 있다.

일부 누리꾼은 “섬뜩하다”, “아이들과 보기엔 부담스럽다”고 지적했다. 다만 일각에선 “사진 촬영용으로는 독특하다”며 창의적 공간이라는 의견도 있었다.

테마파크는 성명에서 “관람객들의 의견과 피드백을 중시해 즉각 개선 조치를 하고 있다”고 “논란이 된 일부 작품은 이미 철거했다고 했다”고 말했다.

테마파크 관계자는 “이 곳은 아이들의 순수함과 재기 넘치는 상상을 표현하려는 의도로 디자인됐다”며 “그 결과 일부 조형물이 엉뚱해 보일 수 있지만 사진 촬영 장소로도 좋고 아이들에게도 인기가 있다”고 설명했다.

이어 “일부 방문객들이 어떤 조형물은 무섭거나 기괴하다고 느끼지만, 그건 개인의 해석에 달려 있다”며 “현재까지 방문객 중 실제로 무섭다고 하거나 유별나게 이상하다고 말한 경우는 거의 없었다”고 덧붙였다.

테마파크의 한 직원은 차이나뉴스닷컴에 SNS에서 논란이 된 사진은 일부 블로거들이 의도적으로 색감을 왜곡했기 때문이라며, 화창한 날에 다른 구역들은 사진을 촬영하기에 매우 좋다고 말했다.