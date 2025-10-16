서울 공급 부족한데 경쟁은 치열… 고가점 통장도 당첨 어려워

가격 상승·공급 부족·대출 규제 삼중고… 서울 인근으로 관심 갖는 실수요자들

서울 아파트 청약 경쟁이 갈수록 치열해지고, 가격 부담까지 커지면서 30~40대 무주택자들이 서울 인접 지역으로 눈길을 돌리고 있다. 분양가 상승, 공급 부족, 대출 규제라는 ‘삼중고’ 속에 내 집 마련을 위한 생애 최초 매수 움직임이 확산되고 있는 것이다.

정부가 집값 안정을 목표로 청약 제도와 대출 규제를 강화하는 가운데, 서울의 신규 분양 물량은 크게 줄었다. 실제 부동산R114에 따르면 올해 서울에서 일반분양이 계획된 물량은 7,358가구로 집계됐다. 전년 대비 약 27.5% 감소한 수치다.

그만큼 청약 경쟁은 극심해졌다. 올해 8월까지 서울 아파트 1순위 평균 청약 경쟁률은 무려 96.22대 1을 기록했고, 강남·용산 등 주요 지역은 140대 1을 넘는 단지도 속출하고 있다.

청약 가점 인플레이션 현상도 실수요자들의 부담을 키우고 있다. 4인 가족 기준 청약 만점은 69점이지만, 이 점수로도 당첨을 기대하기 어려운 상황이다. 최근 송파구의 한 단지에서는 청약 만점자인 84점 당첨자가 나오며, 사실상 고가점자들조차 기대를 접는 분위기다.

청약뿐만 아니라 매매 역시 현실적인 벽이 높다. 정부가 치솟는 서울 집값을 잡기 위해 6.27 대출 규제, 9.7 주택공급 확대방안 등을 잇달아 꺼냈지만, 한강벨트를 중심으로 집값 상승이 여전히 이어지고 있기 때문이다. 상황이 이렇다 보니, 3040세대 무주택자들은 상대적으로 진입 장벽이 낮은 서울 인접 지역으로 눈길을 돌리는 모습이다.

전세 시장의 불안도 이러한 흐름에 불을 지피고 있다. 부동산R114 통계 자료에 따르면 서울 아파트 평균 전셋값은 12주 연속 상승세를 이어가고 있으며, 전세자금 대출 규제까지 더해지면서 월세 전환이 빠르게 진행 중이다. 이로 인해 실수요자들 사이에선 “차라리 대출을 받아 집을 사자”는 인식이 확산되고 있다.

전문가들은 이러한 흐름이 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 한 업계 관계자는 “서울은 청약 경쟁이 치열할 뿐 아니라 매매 가격도 높은 수준이라 실수요자들의 접근 자체가 쉽지 않다”며 “이에 따라 상대적으로 진입 장벽이 낮은 서울 인접 경기도 지역으로 수요가 빠르게 이동하고 있다”고 설명했다.

이어 “특히 분양가가 고정돼 있는 기분양 단지들은 향후 가격 상승 기대감까지 더해지면서 실수요자들의 관심이 더욱 집중되고 있다”고 덧붙였다.

이러한 가운데 수도권 지역에서 합리적인 분양가에 공급 중인 신축 대단지 아파트가 있어 수요자들의 이목이 집중된다.

포스코이앤씨 컨소시엄은 고양시 덕양구 일원에 ‘고양 더샵포레나’를 분양 중이다. 단지는 지하 3층~지상 최고 35층, 17개 동, 총 2601가구 규모로 조성된다.

단지는 실거주 편의가 높은 중소형 평형으로 조성된다. 특히, 1~2인 가구가 늘어나고 가구당 인구수가 줄어들고 있는 가구 분화 추세를 고려해 전용면적 39 ~ 59㎡ 타입의 실속형 평형으로 주거 트렌드 변화에 부응했다. 아울러 전 세대가 남향 위주로 조성돼 채광성을 극대화했으며, 맞통풍이 가능한 3Bay 판상형 구조로 설계(일부 세대 한정)돼 주거 쾌적성을 한층 높였다. 넉넉한 수납공간과 유연하게 구성된 내부 동선도 눈여겨볼 부분이다.

우수한 상품성도 자랑거리다. 피트니스센터, 실내스크린골프장, 탁구장 등 스포츠 시설과 북카페, 키즈룸, 프라이빗 스터디 등 에듀 커뮤니티가 다양하게 구성되며, 사우나, 코인세탁실, 어린이집, 경로당 등 실생활에 밀접한 편의시설도 함께 마련될 예정이다. 여기에 포스코이앤씨의 스마트홈 기술인 ‘AiQ TECH’ 시스템이 적용돼 첨단 라이프스타일까지 구현된다.

생활 인프라도 준수하다. 롯데마트, 이마트, 코스트코, 스타필드 고양, 이케아 고양점, 명지병원 등 풍부한 쇼핑·의료 인프라가 단지 생활권에 밀집해 있다. 마상근린공원, 성사체육공원 등 풍부한 녹지공간도 단지 인근에 두루 위치해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 또한 고양어울림누리 등 복합문화시설도 가까워 수영장, 체육관 등 다양한 체육시설부터 공연장, 미술관, 극장 등 문화생활을 향유할 수 있다.

아울러 단지는 주변 아파트 대비 합리적인 분양가를 갖췄다. 단지 반경 1km 내 위치한 ‘원당역롯데캐슬스카이엘(‘24년 8월 입주)’ 전용면적 59㎡의 매매 호가는 현재 최고 7억2,000만원(네이버 부동산 기준)에 형성돼 있다. 반면 ‘고양 더샵포레나’의 동일 평형 분양가는 5억2,200만원~6억4,700만원으로, 최대 2억원 가까이 낮은 가격에 공급된다.

한편 ‘고양 더샵포레나’의 견본주택은 경기도 고양시 덕양구 동산동 일원에 마련돼 있다.