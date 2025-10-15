‘우리금융다함께·TOK7 적금’ 출시

우리금융그룹이 대규모 통합 프로모션 ‘우리금융 다함께 페스타(우다페)’를 실시한다고 15일 밝혔다. 이번 행사에서는 ‘연 7% 특판 적금’ 등을 통해 고객이 우리금융그룹 계열사 간 시너지를 경험할 수 있도록 설계했다.

이번 행사의 대표 상품인 우리은행의 ‘우리금융 다함께 적금’은 최고 연 7.0% 금리를 제공한다. 우리WON뱅킹을 통해서만 1인 1계좌로 가입할 수 있는 비대면 전용 상품으로, 12개월 만기에 월 최대 50만 원까지 자유롭게 납입할 수 있다.

기본금리는 연 4.0%로 은행권 최고 수준이며, 여기에 최대 3.0%포인트의 우대금리가 더해지는 구조다. 우대금리 조건은 ▷우리 마이데이터 서비스 유지(0.5%p) ▷그룹사 마케팅 동의(0.5%p) ▷우리카드 월 10만원 이상 사용(1.0%p) ▷동양·ABL생명 보험료 이체(0.5%p) ▷우리투자증권 계좌 이체(0.5%p)다. 고금리 특판을 통해 고객이 은행·카드·보험·증권을 아우르는 종합금융그룹의 시너지를 체험할 수 있도록 ‘가이드형 상품’을 만들겠다는 취지다. 상품 가입 고객에게는 매일 참여할 수 있는 100% 당첨 룰렛 이벤트도 제공한다.

우리은행 관계자는“그룹사 간 시너지 활성화, 은행 본업 경쟁력 강화, WON뱅킹 이용자 900만명 달성 등의 목표를 달성하기 위해 내놓은 특판 상품”이라고 설명했다.

우리금융저축은행은 ‘TOK7적금’을 선보인다. ‘짧은 기간 동안 고금리가 톡!(TOK) 터진다’라는 의미를 담아 7개월 만기에 최고 연 7% 금리를 제공한다. 김은희 기자