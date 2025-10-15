복지부·국립정신건강센터, ‘2025년 정신건강의 날 기념행사’ 개최 이해국 가톨릭의대 교수 근정포장 수상 등 훈·포장 및 표창 107점 시상

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부는 정신건강의 날(10월 10일)을 기념해 15일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 ‘정신건강의 날 기념행사’를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 보건복지부 이상원 정신건강정책관, 국립정신건강센터 곽영숙 센터장, 정신건강 관련 학회·협회 관계자, 당사자와 가족, 그리고 그간 정신건강 증진을 위해 헌신해 온 유공자 등 300여 명이 참석했다.

특히, 올해는 정신질환 예방 및 치료, 인식개선 등에 공적이 큰 개인·단체에 대하여 근정포장 1점, 대통령 표창 1점, 국무총리 표창 3점, 장관 표창 102점 등 총 107점의 훈·포장과 표창이 수여됐다.

이해국 가톨릭의대 교수는 정신건강사업에 대한 다양한 자문을 통해 정부의 정신건강정책 수립 및 인식개선 등에 기여한 공로로 근정포장을 수상했다.

이경희 서울시 정신건강과장은 광역심리지원센터를 설치··운영해 일상적 마음돌봄 체계를 구축하고, 정신질환자 주거지원사업 확대 등 정신질환자 자립 지원에 기여한 공이 커 대통령 표창을 받았다.

김숙자 정빈의료재단 아산병원 센터장은 정신질환자에 대한 정책연구 및 치료환경 개선을 통한 인권증진에 기여한 공로를, 권미진 국가인권위원회 조사관은 정신의료기관 입원환자 인권침해 사례 조사와 정신질환자 인권증진 및 차별해소 등에 기여한 공로를 인정받아 각각 국무총리 표창을 받았다.

경기도는 적극 치료지원을 통한 정신질환 조기개입 및 지속치료 지원에 대한 공로로 국무총리 표창 단체상을 받았다.

정부는 정신건강의 중요성을 환기하고 정신질환에 대한 편견을 해소하기 위해 매년 10월 10일을 정신건강의 날로 하고, 정신건강의 날이 포함된 주(週)를 ‘정신건강 홍보주간’으로 지정해 정신건강과 관련한 집중 홍보를 추진하고 있다.

그 일환으로 대국민 정신건강 홍보를 위해 11월까지 정부와 지자체, 민간 부문 등에서 총 947개의 다양한 프로그램을 각각 진행할 예정이다.

정은경 보건복지부 장관은 “기념행사를 계기로 우리 모두가 서로의 마음을 이해하고 보듬는 사회로 나아가길 바란다”라며 “정부는 국민 정신건강 증진을 위해 더욱 촘촘한 지원체계 마련에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

한편 한국은 2022년 기준 자살사망률이 인구 10만명당 23.2명으로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균 10.7명과 비교하면 2배 이상 높은 수준이다.