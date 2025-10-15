▶ 대규모 주거단지 및 다양한 인프라 조성 … 수도권 신흥주거지 높은 미래가치 ‘주목’

▶ 풍부한 주택 수요 형성, 집값 상승효과 기대 … 의왕 고천, 유망 신흥주거지 ‘급부상’

수도권 부동산 시장에서 신흥주거지로 떠오르는 지역이 주목받고 있다. 대규모 주거단지를 기반으로 미니신도시급으로 개발되며, 높은 미래가치를 평가받고 있는 모습이다. 이에 따라 다가오는 올 하반기 분양시장의 화두로 떠오를 전망이다.

신흥주거지는 대규모 주거단지를 비롯해 교통, 교육, 상업, 녹지 등 다양한 인프라가 체계적으로 개발된다. 지역에서 가장 쾌적한 주거환경이 조성되는 만큼, 주거 선호도와 만족도가 높은 것이 특징이다. 향후 개발이 모두 완료되면 신흥주거지는 인구 유입이 활발하게 이뤄지며 해당 지역을 대표하는 주거지로 거듭나게 된다.

이러한 장점으로 시세차익에 대한 기대감도 크다. 현재 개발이 완료된 수도권 신흥주거지를 보면 이를 짐작해 볼 수 있다. 2010년부터 개발이 진행된 덕은지구는 아파트를 비롯해 다양한 업무시설이 조성되며 수도권 신흥주거지로 자리매김했다. KB부동산에 따르면, 덕은지구가 위치한 고양시 덕은동의 아파트 평균 매매가는 올해 7월 기준 10억7,600만원으로 고양시 전체(5억2,000만원)보다 5억원 이상 높았다. 또 다른 수도권 신흥주거지 광명역세권개발지구에 속하는 광명시 일직동도 올해 7월 기준 평균 11억9,600만원으로 광명시 전체(7억3,900만원)보다 4억원 이상 높은 집값을 형성하고 있다.

그렇다면 최근 떠오르는 수도권 신흥주거지는 어디일까? 부동산 시장은 경기 의왕시 고천동을 대표적인 사례로 손꼽고 있다. 이곳은 현재 다수의 주택재개발 정비사업과 의왕 고천 공공주택지구 등을 통해 대단지 아파트들이 줄줄이 조성되고 있다. 이와 함께 바로 인근 오전동과 왕곡지구에서도 대규모 주거단지 개발이 진행 중이다. 향후 이 일대는 약 2만 세대를 수용하는 수도권 대표 신흥주거지로 거듭날 전망이다.

특히 의왕시 고천동 일대에는 ‘인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(예정)’이 추진 중인 것을 물론, 교통 호재와 함께 의왕시청 등 다양한 행정기관이 몰려 있는 행정타운이 자리하고 있는 만큼, 수많은 인구 유입에 따른 풍부한 주택 수요를 형성하며, 높은 주거 가치를 평가받을 것으로 기대되고 있다.

이처럼 의왕시 고천동이 수도권의 신흥주거지로 떠오르고 있는 가운데, 이 일대에서 브랜드 역세권 대단지 아파트가 분양을 앞두고 있어 화제다. SK에코플랜트와 HDC현대산업개발이 공급하는 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’가 바로 그 주인공으로 11월 중 분양 예정이다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 경기도 의왕시 고천동 일원에 위치하며 지하 3층~지상 최고 40층 11개동 전용 39㎡·46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡·100㎡ 총 1,912세대 규모다. 이 가운데, 전용 46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡ 958세대가 일반에 분양된다.

세부적으로 보면 △전용 46㎡ 113세대 △전용 51㎡ 101세대 △전용 59㎡A 419세대 △전용 59㎡B 153세대 △전용 74㎡A 47세대 △전용 74㎡B 77세대 △전용 84㎡A 27세대 △전용 84㎡B 21세대 등으로 다양한 중소형 평면을 선보여 소비자의 주거 선택의 폭을 넓혔다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 ‘인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(예정)’이 바로 앞에 자리한 초역세권 아파트다. ‘인덕원~동탄 복선전철’은 안양 인덕원에서 수원과 용인, 동탄을 지나는 노선으로 오는 2029년 개통 예정이다. 또 인덕원역은 2029년 개통을 목표로 GTX-C 노선 개발이 추진 중이다. 이 모든 교통개발이 완료되면 의왕시청역(가칭/예정)에서 환승을 통해 서울까지 빠른 이동이 가능해질 전망이다.

이와 함께 차량 이동도 수월하다. 이 단지는 바로 인근에 의왕IC가 자리하고 있다. 이에 따라 과천봉담도시고속화도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로 등을 통해 수도권 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있는 환경이 마련됐다.

교육 환경도 돋보인다. 단지 바로 옆에는 고천초등학교가 신설 이전될 예정으로, 어린 자녀를 둔 학부모 수요자들의 높은 관심이 예상된다. 여기에 의왕중학교, 우성고등학교 등이 도보권에 자리하고 있다는 점도 주목된다. 또 평촌 학원가와의 거리도 인접한 만큼, 학습 분위기 조성에도 안성맞춤이라는 평가를 받고 있다.

행정타운 수혜와 풍부한 생활 인프라도 기대된다. 단지 인근에는 의왕시청을 비롯해 소방서, 경찰서, 보건소 등 다양한 행정기관들이 자리하고 있다. 일반적으로 행정기관이 가까운 아파트는 관련 종사자를 중심으로 풍부한 주택 수요가 형성돼 높은 주거 가치를 평가받는다. 또 대형병원 수준의 규모를 갖춘 의왕시티병원과 함께 이마트와, 주민센터 등이 가까운 만큼 다양한 분야의 생활편의시설을 편리하게 이용할 수 있다.

친자연적인 주거환경도 눈길을 끈다. ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 공세권 아파트로, 바로 앞에 역사공원이 조성될 예정이다. 또 현충탑공원, 고천체육공원 등도 인근에 자리하고 있다. 여기에 안양천과 모락산이 인접하다는 점도 주목된다. 이러한 풍부한 녹지공간을 바탕으로 주거환경의 쾌적함이 극대화됐다는 평가다.

차별화된 특화설계도 관심사다. ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 외관에 커튼월룩을 적용해 고급스럽고 현대적인 감성을 연출할 계획이다. 또 단지의 상징성을 높이기 위해 옥탑 및 문주 특화 디자인을 도입할 예정이다. 이와 함께 모든 세대를 남향으로 설계해 조망과 채광 등을 극대화했다. 여기에 건폐율을 14.24%까지 낮춰 여유로운 동간 거리를 확보했다. 건폐율은 대지면적 대비 건물이 차지하는 비율로, 낮을수록 동간 거리가 넓어진다. 또 300m 길이의 통경축을 조성해 개방감을 더할 방침이다.

다채로운 커뮤니티 시설도 돋보인다. 입주민과 방문객에게 편안함과 품격을 더하는 ‘웰컴 로비’가 조성되며, 피트니스센터를 비롯해 실내 골프연습장, 스크린 골프, 냉·온탕 샤워실 등 다양한 레저활동을 할 수 있는 공간이 마련된다. 또 맘스테이션, 주민카페, 게스트하우스, 작은도서관 등 입주민들의 이용도가 높은 시설도 주목된다. 이밖에 주차공간도 세대당 1.54대 1로 넉넉하게 여유롭게 조성되며, 세대별 창고를 제공해 효율적인 주거공간 활용이 가능하도록 했다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 견본주택은 현장부지 일원에 마련될 예정이다.