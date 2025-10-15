16일 오후 4시부터 진행…참여 신청 필수 4분기 글로벌 증시 전망 및 주요 섹터 탐색

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신증권이 오는 16일 오후 4시부터 ‘글로벌 증시, 판이 바뀌다’를 주제로 온라인 라이브 세미나를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 세미나에는 문남중 대신증권 연구원이 강연자로 나서 10월 주요 경제지표 일정과 하반기 글로벌 증시 흐름, 유망 산업 등을 종합적으로 짚을 예정이다.

특히 전 세계 유동성 증가 기대감으로 형성되고 있는 위험 선호 심리를 분석하고, 4분기 미국과 중국 증시 전망을 제시한다. 또한 연내 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 재개 가능성과 인공지능(AI) 산업 낙관론 확산에 따른 수혜 업종도 함께 살펴볼 계획이다.

세미나 참여를 원하는 투자자는 대신증권 HTS·MTS(사이보스·크레온) 또는 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 신청 시 입력한 휴대전화 번호로 SMS나 카카오톡 알림톡을 통해 참여 링크가 안내된다.

박환기 대신증권 영업지원센터장은 “최근 국내외 증시가 사상 최고치를 이어가면서 시장을 이끌어 가는 섹터에도 관심이 집중되고 있다”며 “이번 세미나가 올해 남은 기간 투자 전략 수립에 도움이 되길 바란다”고 말했다.