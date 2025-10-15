부사장 등 임직원 40여명 토마토·딸기밭 정리

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 지난 14일 코리안리재보험 임직원과 함께 인천 강화군 일대 농가들을 방문해 합동 농촌 일손 돕기를 실시했다고 15일 밝혔다.

일손 돕기에는 김철회 농협손해보험 사업지원부사장 등 양사 임직원 40여명이 참여해 토마토 순치기와 딸기밭 정리 작업을 도왔다.

이번 행사는 영농철 농가의 인력난을 해소하고, 기업의 농촌 지원 참여를 촉진하기 위해 마련됐다. 농협손보는 국내 최대 재보험사인 코리안리와의 협업을 계기로 기업·기관과의 합동 일손 돕기를 확대해 나갈 계획이다.

김 부사장은 “농촌·농가 지원에 함께해주신 코리안리 임직원 여러분께 감사드린다”며 “양사 임직원 모두가 ‘농심천심’의 가치를 가슴 깊이 새기고, 농업과 농촌의 미래를 함께 만들어 가자”고 당부했다.

한편, 농협손보는 지난해까지 4년 연속 보건복지부가 인증하는 ‘지역사회공헌 인정제’를 획득한 바 있다. 이 제도는 지역사회 문제 해결과 사회공헌 활성화에 이바지한 기업과 기관을 매년 선정해 인증하는 제도다.