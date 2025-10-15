한국석유관리원과 ESG 협업 체계 강화 “운전자 연료 안전 의식 제고 목적”

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 비정상 석유제품으로 인한 차량 고장 및 안전사고를 예방하고, 운전자의 권익을 보호하기 위해 한국석유관리원과 업무 협약을 맺고 자동차 취급설명서에 석유 안전 정보를 국내 최초로 수록하기로 했다고 15일 밝혔다.

KGM은 협약에 따라 자동차(내연기관) 취급설명서(모바일 앱, 홈페이지 자료, 책자 등)에 ▷연료 주입 전 운전자 확인 요청 ▷비정상 연료 주입 후 이상 발생 시 조치 사항 ▷한국석유관리원 소비자 신고 안내 등 사고 예방 및 위급 상황 발생 시 조치 사항을 새롭게 포함하기로 했다.

KGM 관계자는 “운전자들은 차량 고장 등 위급상황 시 자동차 취급설명서를 참고해 왔지만, 그동안 연료 품질 문제에 대한 실질적인 정보는 부족한 실정이었다”며 “이에 KGM과 한국석유관리원은 운전자가 상시 확인하는 취급설명서가 석유 안전 정보를 전달하는데 가장 효과적인 매체라는 점에 공감하고 이번 협약을 추진하게 됐다”고 말했다.

강경선 한국석유관리원 수도권북부본부 본부장은 “자동차 취급설명서를 통한 석유 안전 정보 전달은 정품 연료 사용에 대한 운전자의 경각심을 높여 안전사고를 예방하고 비정상 석유제품 유통을 근절하는 데 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 정책을 지속 발굴하겠다”고 밝혔다.

김광호 KGM 서비스사업본부 본부장은 “이번 협력은 단순히 차량의 성능을 넘어 고객의 안전까지 최우선으로 생각하는 KGM의 ESG 경영 철학을 반영한 것”이라며 “정부 기관과의 신뢰도 높은 협업을 통해 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 경영을 지속하겠다”라고 말했다.