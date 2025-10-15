[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 어르신을 대상으로 ‘배송 인력 양성사업’을 진행한다고 15일 밝혔다.

구와 GS리테일은 지난 14일 구청 기획회의실에서 업무 협약을 맺고, 취업 확정형 민간 일자리 연계사업에 협력하기로 뜻을 모았다.

협약에 따라 구는 ▷교육과정 설계 ▷배송원 모집 및 교육 ▷수료생 취업 연계 등을 담당하며, GS리테일은 ▷교육 지원 ▷배송원 고용 ▷배달 수수료 지급 등을 맡는다. 구는 오는 28일까지 관내 60세 이상 구직 희망 어르신을 대상으로 총 30명의 교육생을 모집한다.

선발된 교육생은 오는 29일부터 30일까지 이틀간 교육을 받게 된다.

수료 후에는 배달플랫폼 ‘우리동네딜리버리’를 통해 배송 건을 자율적으로 선택해 활동할 수 있다. 건당 3000원 내외의 수수료를 무게와 배송 거리에 따라 차등 지급받는다.

박일하 동작구청장은 “민간과 공공이 협력해 만든 지속 가능한 일자리가 어르신들의 삶에 활력을 불어넣길 기대한다”고 말했다.