[헤럴드경제=고승희 기자] “한국에서 공부한 마지막 시기, 지옥 같았다.”

미국 밴 클라이번 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 차지하며 세계 클래식 음악계의 스타가 된 피아니스트 임윤찬(21)이 지난 여름 이탈리아 일간지와 한 인터뷰 발언이 뒤늦게 화제다.

임윤찬은 지난 8월 라레푸블리카와의 인터뷰에서 ‘현재 미국 보스턴에서 생활 중인데, 한국이 그립지는 않냐’는 질문에 단호하게 아니라고 답했다.

그는 “한국에서 공부한 마지막 시기는 견디기 힘들 만큼 고통스러웠다. 마치 지옥에 있는 것처럼 느껴졌고, 죽고 싶다는 생각이 들 정도였다”며 “지금은 공연을 위해서만 잠깐씩 한국에 돌아간다”고 했다.

임윤찬은 ‘무엇이 그렇게 힘들었냐’는 질문에도 한국에서의 경험을 들며 자신의 생각을 전했다. 그는 “한국은 좁고 인구수가 많아 경쟁이 매우 치열하다”며 “모두가 최고가 되기 위해 안달이 나 있고, 때로는 그 과정에서 다른 사람에게 해를 끼치기도 한다”고 말했다. 그러면서 “17살 무렵 제가 유명해지기 시작하면서 정치인이나 사업가들로부터 부적절한 시기와 압박을 받았다”며 “그런 상황들이 저를 슬픔게 했다”고 돌아봤다.

임윤찬은 2022년 미국 밴 클라이번 콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 한 이후 쇼팽 에튀드 앨범을 내며 그라모폰상, 디아파종 황금상 등 세계적인 음반상을 휩쓸었다.

그는 2017년 한국예술종합학교 부설 한국예술영재교육원을 거쳐 한예종에서 수학했으나, 오래도록 사제의 인연을 맺은 피아니스트 손민수를 따라 교수로 미국 보스턴 명문 뉴잉글랜드 음악원(NEC)에서 공부하고 있다.

임윤찬은 손민수에 대해 “나의 길잡이이자 구원자”라고 했다. 그는 ”일곱살 때부터 피아노를 배웠고, 이후 청소년기에 한국예술영재교육원에서 손민수 선생을 만난 것이 결정적 전환점이 됐다”고 했다. 그러면서 “어떤 음악가들은 예술가가 되려면 여러 스승에게 배워야 한다고 주장하나 라흐마니노프, 호로비츠 등 피아니스트들은 그렇게 하지 않았다“며 “한 명의 멘토와 깊은 유대감을 유지하며, 그 위에서 자신만의 음악을 성장시켜 나갔다”고 했다.

임윤찬의 이 발언은 온라인 커뮤니티는 물론 14일 국회 교육위원회에서 열린 국정감사까지 들끓게 했다.

진선민 더불어민주당 의원은 이날 오전 최교진 교육부 장관에게 한국의 사교육과 관련한 질문에 앞서 “17세에 국제 콩쿠르에서 우승하고, 어마어마한 성과 이루고 있는 피아니스트 임윤찬이 이탈리아 잡지와 인터뷰한 게 회자되고 있다”며 “(임윤찬은) 한국에 다시 돌아가고 싶지 않다. 마지막 학업 기간이 너무 힘들어 지옥 같았다”고 했다.

이어 진 의원은 “과도한 경쟁 문화에 대해 얘기하고 있는 것”이라며 “압도적인 성과를 이루고 있는 천재 학생까지 공개적으로 (이렇게 말하는 것에 대해) 자책감이 든다”고 했다.

임윤찬은 한국 클래식 음악계의 변곡점이자, 세계 클래식 음악계가 주목하는 피아니스트다. 2019년 통영국제음악재단이 주관한 윤이상국제음악콩쿠르에서 만 15세의 나이로 역대 최연소 우승을 차지했고, , 2022년 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서도 역대 최연소 우승을 거뒀다. 지난해엔 데카와 전속 계약을 맺고 발매한 첫 앨범 ‘쇼팽: 에튀드’로 세계적 클래식 음반 시상식인 ‘그라모폰 뮤직 어워즈’에서 2관왕에 올랐다. 한국인 피아니스트가 그라모폰상을 받은 것은 임윤찬이 최초다.