-스타플엔터테인먼트·에이아이 스탠다드·이노에이아이, 영상 콘텐츠 기반 글로벌 협력 체제 구축

글로벌 콘텐츠 산업의 패러다임이 급속히 변화하는 가운데, AI 기술과 K-콘텐츠의 융합을 선도할 세 기업이 손을 맞잡았다. 중국의 우수한 드라마·영상 콘텐츠 4만여 편을 확보한 스타플엔터테인먼트(Starpl Entertainment), AI 기술과 예술적 감각을 결합해 혁신적인 영상 콘텐츠를 제작하는 이노에이아이(InnoAI Co., Ltd.), 그리고 글로벌 SNS 기반의 유통 및 수익화 플랫폼을 운영하는 에이아이 스탠다드(AI Standard Inc.)가 공동 협력 체제 구축을 공식 발표했다.

이번 협약을 통해 세 기업은 ‘AI 기반 글로벌 영상 콘텐츠 재가공 및 수익화 생태계’를 본격적으로 구축하며 중국 오리지널 콘텐츠의 AI 리디자인, 글로벌 플랫폼 유통, 숏폼·롱폼 영상 제작 등 세계 시장을 겨냥한 차세대 융합형 콘텐츠 플랫폼을 실현할 계획이다.

스타플엔터테인먼트는 중국 내 주요 제작사 및 배급사와의 긴밀한 협력망을 통해 드라마, 영화 등 다양한 장르의 저작권 기반 영상 콘텐츠 4만여편을 확보·공급하는 전문 기업이다. 이번 프로젝트를 통해 스타플은 확보한 영상 자료를 AI 영상제작 기술과 결합할 수 있도록 글로벌 유통 라이선스 및 원본 마스터 자료를 제공한다. 기존 콘텐츠를 단순 유통에 그치지 않고, AI 리마스터링·숏폼 클립화 등 재가공 과정을 거쳐 글로벌 시장에서 새로운 형태의 K-스타일 융합 콘텐츠로 선보일 예정이다.

에이아이 스탠다드는 자체 운영 중인 글로벌 SNS 채널 네트워크를 통해 이번 협력에서 콘텐츠 유통 및 수익화의 중심 역할을 담당한다. 유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 다국어 기반 글로벌 계정군을 활용하여 AI가 재가공한 숏폼(Short-form) 및 롱폼(Long-form) 영상을 실시간으로 전 세계에 배포하고, AI 분석 시스템을 기반으로 국가별·언어별 맞춤형 콘텐츠 전략을 실행한다. 특히, AI 스탠다드는 자체 AI 마케팅 엔진을 통해 조회수·참여율·광고 효율을 자동 최적화함으로써 콘텐츠가 곧 수익으로 이어지는 지능형 글로벌 수익화 모델을 완성할 계획이다.

“기술과 예술의 경계를 허무는 AI 비주얼 크리에이터” 이노에이아이는 AI 기술을 활용해 영상의 전 과정을 혁신하는 AI 아트 전문 영상제작사다. AI 영상 편집, AI 비주얼 디렉터 김상구 감독은 레고 CF 광고 이케아 다큐멘터리, ASH MORE(모델 홍수아) 중국 CF, 넷플릭스 드라마 EYE LOVE YOU 촬영감독 등으로 활동한 경험을 바탕으로 총 감독을 맡고 있다. 중국의 우수한 드라마·영상 콘텐츠 4만여 편을 대사 자동 생성, 감정 보정, 음악 동기화 등 차세대 영상기술을 통해 원본 콘텐츠를 완전히 새로운 미디어 경험으로 재창조한다. 박건필 대표는 “AI와 예술이 만나는 지점에서 한국이 글로벌 콘텐츠 중심지로 도약할 수 있도록 기술과 감성이 결합된 새로운 콘텐츠를 세계에 선보이겠다”며 “이번 협력은 한국형 AI 영상문화의 글로벌화를 향한 중요한 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.

세 회사는 이번 협약을 기반으로 중국 원작 콘텐츠의 AI 리디자인 및 숏폼 재제작, 다국어(영어·스페인어·한국어) 글로벌 버전 유통, SNS 플랫폼 기반의 실시간 수익화 체계 구축, AI 드라마 및 OTT 오리지널 공동 개발 프로젝트 등을 단계적으로 추진할 예정이다. 특히 이노에이아이와 에이아이 스탠다드가 보유한 AI 영상 편집·보정 및 음성합성 기술을 결합해 기존 드라마의 장면을 AI 숏폼 클립으로 자동 재구성하고 음성·자막·배경음악까지 AI가 자동 생성하는 차세대 AI 콘텐츠 리엔지니어링 모델(AI Content Re-Engineering Model)을 선보인다.

이번 협업은 단순한 콘텐츠 재활용을 넘어, AI 기술과 K-콘텐츠의 예술성을 결합한 글로벌 융합 산업 모델로 평가받고 있다. 스타플엔터테인먼트의 방대한 IP, 에이아이 스탠다드의 유통·수익화 인프라, 그리고 이노에이아이의 AI 영상제작 기술이 결합함으로써 세 기업은 글로벌 시장에서 AI 콘텐츠 혁신의 새로운 기준을 제시하게 될 전망이다.