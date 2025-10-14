휴전합의로 이스라엘군 빠지자 하마스 무장대원 ‘정보원’ 색출·처형 경쟁세력과 유혈충돌도...가자 통제권 사수 의지

[헤럴드경제-도현정 기자]휴전 합의로 이스라엘 군(軍)이 가자지구에서 일부 빠진 사이 팔레스타인 무장정파 하마스가 치안 유지를 명목으로 거리에 나서, 일부 주민들을 처형하는 일이 벌어지고 있다. 경쟁 정파와 유혈충돌도 불사하는 하마스의 과격한 대응에는 가자지구에 대한 통제권을 사수하겠다는 의지가 깔려있다. 2차 합의 여부가 불투명한 이유다.

13일(현지시간) 영국 일간 가디언, 로이터통신, 미국 CNN 등 외신에 따르면 하마스는 최근 가자 일부 지역에 무장 전투원들과 경찰들을 배치했다. 로이터는 하마스가 휴전 발효 후 가자에서 영향력을 되찾기 위해 움직이고 있다며 자신들의 통제력에 도전한 세력들을 단속, 최소 33명을 처형했다고 보도했다.

가자의 한 보안 당국자에 따르면 하마스가 가자시티 내 한 가문과 연계된 갱단의 구성원이란 명목으로 32명을 사살했으며, 그 과정에서 하마스 대원 6명도 사망했다.

이날 사회관계망(SNS) 플랫폼에는 하마스 전투원 수십명이 가자 남부 병원에 도열한 모습을 담은 영상이 공개됐다. 이 중 한명은 어깨에 패치가 붙어 있었는데, 로이터에 따르면 이는 인질 감시 임무를 맡았던 하마스 정예 ‘그림자 부대’의 일원임을 나타내는 것이다. 녹색 머리띠를 두른 복면의 무장 대원 몇 명이 남성들을 처형하는 모습을 담은 영상도 SNS에 올라왔다. 복면 대원들은 최소 7명의 남성을 거리에서 무릎 꿇게 한 뒤 기관총으로 총격하는 모습이었다. 이를 지켜보는 주민들은 “알라후 아크바르”(신은 위대하다)를 외치며, 처형당한 이들을 ‘부역자’ 불렀다.

이스라엘 측에 정보를 유출했다는 명목의 ‘배신자’ 색출은 가자 전역에서 이뤄지고 있다. 하마스와 연계된 텔레그램 채널 ‘팔레스타인 홈 프론트’는 12일(현지시간) “적의 간첩 활동과 저항세력 대원들의 암살에 가담한 것으로 밝혀진 여러 부역자와 정보원들이 가자시티에서 체포됐다”고 밝혔다. 이 채널은 “보안군과 저항세력이 가자 북부에서 남부까지, 전역에 걸쳐 부역자와 정보원을 색출·체포하기 위한 광범위한 현장 작전을 진행 중”이라 전했다.

하마스는 지난 11∼12일엔 가자 남부의 유력 가문인 두그무시 가문과 교전을 벌이기도 했다. 이로 인해 양측에서 최소 27명이 사망했다고 전해진다. CNN은 이를 두고 하마스가 전쟁으로 세력이 약해지긴 했지만, 여전히 가자 내에서 영향력을 유지하고 있음을 보여주는 것이라 분석했다.

하마스는 이른바 배신자 색출과 경쟁 정파 처단 등을 이어가고 있어, 가자 평화구상 2단계 합의는 쉽지 않을 것으로 보인다. 2단계 합의의 핵심은 하마스가 무장을 포기하고, 이스라엘도 가자에서 완전 철군하는 것이다. 무장으로 가자지구 내 세력을 유지하겠다는 의지가 여전히 충만한터라, 하마스를 무장해제로 이끌기는 어려울 전망이다.

트럼프 대통령은 이 같은 소식에 대해 하마스가 가자에서 치안을 담당하도록 일시적으로 허가를 받은 상태라고 설명했다. 그는 “그들은 문제를 멈추길 원하고 이에 대해 공개적으로 말해왔다. 우리는 일정 기간 그들에게 승인을 해줬다”며 “우리는 그곳이 안전하길 바란다. 잘될 거라고 본다. 물론 확실히 말할 수는 없다”고 덧붙였다.