16일부터 19일까지, ‘줄거움 셋, 정원 하나’ 주제로 열려

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 오는 16일부터 19일까지 부산낙동강정원(삼락생태공원) 일원에서 ‘2025년 부산 가든쇼’ 를 개최한다고 14일 밝혔다.

올해 행사는 부산의 자연과 도시 그리고 시민이 하나로 연결되는 정원문화 확산을 위해 마련됐다. 특히 이번 가든쇼에는 국내외 정원 작가, 시민, 정원사, 기업이 함께 참여해 조성한 창의적 정원 전시가 펼쳐진다.

시민이 직접 꾸미는 ‘큰손바닥 정원’ 을 비롯해 ▷꼬마 화가 그림 한마당 ▷가든 요가 필라테스 ▷삼락습지 카약탐방 ▷이(E) 오리엔티어링 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

또한 가든 음악회, 정원 극장, 정원 토크쇼 등 문화 예술 공연이 함께 진행돼 자연 속에서 휴식과 감성을 동시에 즐길 수 있는 복합형 축제로 구성된다.

올해 주제인 ‘즐거움 셋, 정원 하나’는 ▷시민이 교류와 참여 속에 행복을 나누는 사람의 즐거움 ▷낙동강의 풍요로운 생태와 유유히 흐르는 강이 선사하는 강의 즐거움 ▷계절마다 찾아와 생명과 자유를 노래하는 철새가 전하는 철새의 즐거움을 담고 있다.

시는 이번 가든쇼를 통해 낙동강 일대를 생태와 정원이 결합된 관광 명소로 육성하고 시민에게는 휴식과 체험의 기회를 제공하는 등 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다. 아울러 시는 국가정원 지정 추진 기반을 마련해 부산의 정원 도시 브랜드가치를 강화할 계획이다.

안철수 시 푸른도시국장은 “부산 가든쇼는 단순한 정원 전시가 아니라 시민이 함께 즐기고 참여하는 생활 속 정원 축제”라며 “즐거움 셋, 정원 하나 라는 주제처럼 사람 강 철새가 어우러지는 부산만의 정원문화를 만들어가겠다”고 말했다.