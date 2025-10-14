14일 국회 기후에너지환경노동위 국정감사서 밝혀 탈탄소 전환 가속화, 기후재난 안전망 구축, 국민 환경권 보장 제시

[헤럴드경제=이태형 기자]김성환 기후에너지환경부 장관은 14일 “화석연료에 의존하는 탄소문명을 종식하고 재생에너지 중심 탈탄소 녹색문명으로 대전환할 수 있도록 기후에너지환경부가 그 초석을 놓겠다”라고 말했다.

김 장관은 이날 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사 인사말에서 “탈탄소 전환은 더 이상 선택이 아닌 국가 존속, 인류 생존을 위한 필수조건이 됐다”라며 이같이 밝혔다.

김 장관은 “대기 중 이산화탄소 농도는 2025년 430ppm을 돌파했고 지구 온도는 산업화 이전 대비 사실상 1.5도를 넘었다”라며 “이대로 가면 2030년 초반에는 450ppm을 넘어 지구 온도가 2도 이상 증가할 것으로 보인다. 전문가들은 2도를 넘으면 세계 경제가 붕괴하고 3도를 넘으면 인류가 쌓아놓은 문명체계가 붕괴할 것이라고 경고한다”라고 말했다.

이 같은 재난 상황을 예방하기 위한 대책으로 김 장관은 ▷탈탄소 전환 가속화 ▷기후재난 안전망 구축 ▷국민 환경권 보장을 제시했다.

먼저 사회·경제구조 탈탄소 전환 가속화와 관련해 김 장관은 “올해 진전의 원칙, 헌법에 명시된 국민 환경권, 미래세대의 지속가능한 삶을 고려한 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 설정하고 전력, 산업, 수송, 건물, 생활 전 분야에서 탈탄소 녹색 전환을 흔들림 없이 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

재생에너지 보급을 확대하고 에너지고속도로를 건설하는 등 재생에너지 중심으로 에너지체계를 개편하고, 태양광·풍력, 전기차, 배터리, 히트펌프, 수소 가상발전소(VPP), 순환경제 등 탄소중립산업을 국가의 신성장동력으로 육성한다는 계획이다.

다음으로 극한홍수·가뭄 등 심화하는 기후재난에 대비하기 위해 김 장관은 “수해사고와 침수가 빈번한 지류·지천과 도심, 극한 가뭄으로 인한 물부족 지역을 중심으로 정밀한 기후예측에 기반한 선제적 대응을 추진하겠다”라며 “폭염·한파 등 일상화된 이상기후로부터 국민들의 일상을 보호하기 위한 범부처 기후 민생대책을 연내 수립해 이행하겠다”라고 말했다.

마지막으로 김 장관은 국민 환경권 보장을 위해 “미세먼지 저감, 깨끗한 물 제공, 촘촘한 화학안전망 구축, 건강한 생태계 조성 등 국민 눈높이에 맞는 고품질 환경서비스를 제공하겠다”라며 “낙동강 물 문제, 수도권 생활폐기물 문제, 가습기살균제 피해 문제 등 장기간 갈등을 야기하던 환경난제를 해결해 국민 통합을 실현하겠다”라고 밝혔다.

김 장관은 “대한민국이 탈탄소 녹색문명 선도국가로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 강조했다.