14일 국회 보건복지위 국정감사에서 밝혀 “AI 기술 활용해 보건복지 사각지대 해소”

[헤럴드경제=이태형 기]정은경 보건복지부 장관은 14일 “국립대병원을 지역거점으로 육성하고 지역·필수·공공의료를 확충하겠다”라고 말했다.

정 장관은 이날 국회에서 열린 국회 보건복지위원회의 국정감사 인사말에서 “국민과 의료계 모두가 공감할 수 있는 국민 중심의 의료개혁을 추진해 지속가능한 보건의료체계를 만들어가겠다”라며 이같이 밝혔다.

정 장관은 이어 “미래 성장동력이자 의료 질 향상의 원천인 바이오헬스에 대한 투자를 확대하겠다”며 “기초생활보장제도를 강화하고 인공지능(AI) 기술을 활용해 보건복지 사각지대를 해소하겠다”고 말했다.

그는 또 “국민연금 보험료 지원과 크레디트를 확대하고 다층 노후소득보장체계 구축을 위한 국회 연금개혁 논의도 적극 지원하겠다”라며 의료·요양·돌봄 통합지원서비스(통합돌봄) 전국 확대 시행과 아동수당 지급 연령 점진 상향을 주요 계획으로 언급했다.

이어진 업무보고에서 김혜진 복지부 기획조정실장은 내년 하반기부터 시행 예정인 요양병원 간병비 단계적 급여화와 관련해 의료필요도 높은 환자를 중심으로 본인 부담 30% 내외 수준인 월 60만∼80만원 적용을 목표로 하겠다고 설명했다.

김 실장은 또 국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생한 복지부 소관 28개 시스템 가운데 전날 기준 총 16개가 복구됐다고 전했다.