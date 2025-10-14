[헤럴드경제=정석준 기자] SPC삼립이 ‘디 에센셜(The Essential)’ 디저트 3종을 새롭게 선보였다고 14일 밝혔다.

지난해 7월 선보인 ‘디 에센셜’은 ‘기본에 충실한 디저트’라는 의미를 담은 브랜드다. 삼립의 80년 노하우와 양질의 원료로 뛰어난 맛과 품질을 자랑한다. 우유롤케익·뉴욕치즈조각케익·달콤한화이트슈 등 18종을 운영하고 있다.

신제품은 ‘천상의 맛’으로 불리는 튀르키예 전통 유제품 ‘카이막’을 활용했다. ‘카이막꿀크림카스테라’는 카스테라 속에 꿀 필링과 부드러운 카이막 크림의 조화가 매력이다. ‘카이막크림치즈점보롤’은 케익 시트에 카이막치즈와 진하고 달콤한 크림을 넣었다. ‘카이막바스크치즈케익’은 200℃ 이상 고온에서 구워낸 카이막 크림치즈가 깊고 진한 맛을 낸다.

삼립 관계자는 “이국적인 풍미로 사랑받는 카이막을 활용해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 냉장 디저트를 출시했다”며 “앞으로도 차별화된 제품을 선보여 디저트 시장을 확대할 것”이라고 말했다.