보안 전문 기업 RSA는 Microsoft Entra 사용자를 위해 설계된 새로운 다중 인증 솔루션 ‘RSA ID Plus M1’을 발표했다.

이번 솔루션은 클라우드, 하이브리드, 온프레미스, 레거시 등 복합적인 환경 속에서도 Entra ID를 보완하며 강력한 인증 체계를 구현할 수 있도록 설계되었다.

RSA ID Plus M1은 기본적인 MFA 기능을 넘어 클라우드 인프라 장애 시에도 인증이 지속되도록 복원력을 제공하며, 피싱 공격과 헬프데스크를 겨냥한 사회공학적 위협에 대한 방어 기능도 포함한다.

이를 통해 기업은 Windows와 macOS 로그인, VPN, RADIUS 접근 등 다양한 환경에서 안정적으로 보안을 유지할 수 있으며, Passwordless 인증과 Zero Trust 아키텍처 확장을 손쉽게 구현할 수 있다.

특히 RSA의 독자적인 Help Desk Live Verify 기능은 비밀번호 재설정이나 지원 요청 과정에서 강력한 정책 기반 검증을 적용해 헬프데스크 사기를 원천 차단한다. 또한 FIDO2, 패스키, 적응형 인증을 지원해 피싱에 강한 Passwordless 인증을 적용할 수 있으며, Entra Plan 1과 2를 보완해 추가적인 재설계 없이도 하이브리드 및 규제 환경까지 인증 범위를 넓힐 수 있다.

RSA는 이번 솔루션에 Mobile Lock, Risk AI, iShield Key 2와 같은 확장 기능도 함께 제공한다. 모바일 기기 위협을 실시간으로 탐지해 인증을 제한하거나 사용자의 위치, 디바이스, 네트워크 정보를 기반으로 동적 위험 평가를 수행하며 국제 표준을 충족하는 하드웨어 키를 통한 고강도 무비밀번호 인증도 지원한다. 여기에 24시간 365일 전문가 지원 체계까지 더해 기업은 언제든 보안 이슈에 즉각 대응할 수 있다.

RSA 관계자는 “Microsoft Entra 사용자들이 직면하는 클라우드 장애, 피싱 공격, 헬프데스크 취약점을 해결하기 위해 RSA ID Plus M1을 출시했다”며 “이번 솔루션은 Zero Trust 아키텍처 전환을 가속화하고 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 보안을 강화하는 기반이 될 것”이라고 전했다.

한편 현재 RSA는 전 세계 9,000개 이상의 보안 중심 조직을 고객으로 두고 있으며 온프레미스, 하이브리드, 멀티 클라우드 환경 전반에 걸쳐 6천만 개 이상의 ID를 관리하고 있다