죽령~연화봉~희방폭포 11.9km 코스, 중간 되돌아오기 옵션으로 체력 맞춤 참가 가능 서울 단체 참가자는 풍기인삼축제 체험까지… 가을 산림관광 새 모델 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 오는 25일, 영주에서 경북 백두대간을 잇는 특별한 트레킹 대회가 첫 발을 내딛는다.

경상북도와 영주시가 공동 주최하고, 경상북도문화관광공사가 주관하는 ‘트레일6 챌린지’는 백두대간 릴레이 트레킹 프로그램으로, 10월부터 12월까지 도내 6개 시·군(영주·상주·김천·예천·봉화·문경)을 순회하며 진행된다.

참가자들은 각 지역의 대표 산림 자원을 따라 걸으며, 청정 백두대간의 절경을 만끽하고 트레킹의 매력을 직접 체험할 수 있다.

영주 구간은 25일 오전 10시 30분, 죽령탐방지원센터를 출발해 상쾌한 산바람을 맞으며 제2연화봉–연화봉–희방폭포를 거쳐 희방탐방지원센터에 도착하는 총 11.9km 코스로 약 4시간 30분 동안 이어진다.

상급 난이도의 구간이지만, 체력 부담이 있는 참가자는 중간 지점에서 되돌아오는 원점회귀 코스로 참여할 수 있어 안전하게 즐길 수 있다.

길을 따라 단풍이 물든 숲길과 계곡을 지나면 찌든 일상의 피로를 잊게한다. 특히 트레일코스 곳곳에서는 희방폭포의 장대한 물줄기가 쏟아져 내리는 소리와 함께 산새들의 지저귐이 어우러져, 걷는 내내 자연이 선사하는 감각적인 풍경을 느낄수 있다.

참가 신청은 사전 접수(www.swtour.co.kr/main/6)를 통해 가능하며, 개별 참가자를 위한 ‘티켓형’과 서울에서 단체 이동 후 참여하는 ‘패키지형’ 두 가지 형태로 운영된다.

패키지형 참가자들은 트레킹 종료 후 풍기인삼축제장에서 인삼 쇼핑과 저녁 식사까지 즐기고 돌아가며 하루를 마무리할 수 있다.

금두섭 산림과장은 “참가자들이 직접 발로 걸으며 백두대간의 아름다움을 체험하고, 지역을 잇는 새로운 산림관광 모델로 자리 잡길 기대한다”며 “많은 시민이 참여해 백두대간의 매력을 함께 느껴보길 바란다”고 권했다.